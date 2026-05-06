ベルギー１部シントトロイデンは６日、プレーオフ１における「４位以上」が確定し、来季のＵＥＦＡ主催欧州大会（予選含む）への出場権獲得が正式に決定したことを発表した。クラブ創設１０２年目で史上初、また日本企業が経営するクラブとしても史上初の快挙（ＵＥＦＡインタートトは除く）となる。

シントトロイデンは１７年に日本のネット関連企業「ＤＭＭグループ」が経営権を取得し、１８年から立石敬之氏が最高経営責任者（ＣＥＯ）を務め、これまで２８人の日本勢が在籍（現所属の８選手含む）。ベルギーの地で日本サッカーの強化に貢献してきたクラブが、日本サッカー史にも新たな歴史を刻んだ。

ＧＫ小久保、ＤＦ谷口、畑、ＭＦ伊藤、山本、松沢、ＦＷ後藤、新川の８選手が所属する今季は日本人選手が中心となり、レギュラーシーズン３位と躍進し、ＤＭＭが経営権を取得後、初めて上位６チームによるプレーオフ（ＰＯ）１に出場。ＰＯ１は開幕３戦未勝利からスタートしたが、現在３連勝中で３位をキープ。２位サンジロワーズとの勝ち点差は「７」、首位クラブ・ブリュージュとの勝ち点差「８」で残り４試合。最高峰の舞台への挑戦権獲得＆大逆転優勝に挑む。

なお出場大会およびステージは最終順位の以下のように決定する。

１位…ＵＥＦＡチャンピオンズリーグ（ＣＬ）本戦

２位…ＵＥＦＡチャンピオンズリーグ（ＣＬ）予選３回戦

３位…ＵＥＦＡヨーロッパリーグ（ＥＬ）予選２回戦

４位…ＥＣＬ予選をかけた決定戦

ＣｒｏｋｙＣｏｐ（ベルギーカップ戦）優勝…ＵＥＦＡヨーロッパリーグプレーオフ

※ベルギーカップ戦の結果により、出場大会が繰り上げ。今季のカップ戦決勝カードは、現在プレーオフ１で２位のサンジロワーズと同４位アンデルレヒトのため、シントトロイデンは４位となった場合でも、ＥＣＬ決定戦を回避し、「ＵＥＦＡヨーロッパリーグ（ＥＬ）予選２回戦」以上の出場が確定している。