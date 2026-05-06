16万回以上表示され2.5万「いいね」を集めているのは、お子さまに気遣って（？）もらった猫ちゃんのちょっとシュールな姿。くすっと笑ってしまうような投稿には、「ポンポン冷やしちゃダメだからね」「お子さんも猫ちゃんも可愛いです」などのコメントが寄せられています。

【写真：猫が仰向けで寝ていたら『8歳の子ども』が……お腹を見ると→笑ってしまう光景】

寝ている間に…

Threadsアカウント「千田 泰伸」さんが投稿したのは、おうちの猫ちゃんが8歳のお子さまに“気遣って”もらったときの様子。猫ちゃんがぽかぽかと日の当たる場所で気持ちよくお昼寝をしていたときの出来事だったそうです。

その日、猫ちゃんは仰向けで寝ていたとのこと。それを見た8歳のお子さまは、おなかを冷やしてしまうかもしれないと思ったのか、優しくティッシュをかけてくれたのだそうです。しかも3枚も…！

動けない猫ちゃん

猫ちゃんは、首元からおしりのあたりまで3枚のティッシュをかけてもらっていたとのこと。3枚もあれば、立派なお布団！さぞかし暖かかったことでしょう。お子さまはいつもご両親にお布団をかけてもらっていて、同じことを猫ちゃんにもしてあげたかったのかもしれません。

心優しいお子さまの“気遣い”を無下にするわけにいかないことは、猫ちゃんにもわかっていた様子。すっかり目を覚ました様子なのに、仰向けで手足を浮かせたままじっとしていたといいます。

ふだんはお庭でのびのび

この日は思わぬ気遣いに身動きがとれなくなってしまった猫ちゃんですが、ふだんはもちろんのびのび暮らしているそう。お庭で猫草を食べたりハンモックでゆらゆらしたりと、のんびり生活を満喫しているようです。

お子さまと猫ちゃんの関係も、とても良好なことがうかがえます。

投稿には、お子さまに「脱ぎたて靴下にしっぽ入れられてました」という猫ちゃんの飼い主さんや、「油汚れが付かないようにペーパータオルを掛けておきました」と気遣ってあげたという飼い主さんからのコメントも届いていました。

Threadsアカウント「千田 泰伸」さんは、猫ちゃんたちがマイペースに過ごす様子や、飲食店を営まれている様子、ご家族の様子なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：Threadsアカウント「千田 泰伸」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。