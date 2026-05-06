主にレースクイーンとして活躍中の酒井ゆりや（27）が、4月から大手芸能事務所バーニングプロダクションに所属した。このほど本紙の取材に応じ、本格的にタレント業に取り組む意気込みを語った。

早速、今月3日にTBS系「サンデージャポン」（日曜午前9時54分）に初出演した。

「初めての生放送が『サンデージャポン』ということで、とにかく緊張して、手汗が止まりませんでした。開始早々に太田（光）さんにいじっていただいたり、デーブ（スペクター）さんも優しく話しかけてくださったりして、少しずつ気持ちがほぐれ、最後まで頑張ることができました。具志堅さんも本当に面白くて、たくさん笑ってしまいました。今回の出演をきっかけに、これからもっと成長して、たくさんの方に応援していただけるよう頑張ります」

放送後、SNSでは「初登場の酒井ゆりやちゃん とても良かったと思うので、早いうちに2回目希望」といったコメントが寄せられる盛り上がりをみせた中、この日も静岡・富士スピードウェイでレースクイーン業もこなすなど、充実の日々を送っている。

これまでは、主にレースクイーンとして活動。元々は「お天気お姉さんに憧れていた」というが「諦め気味で、携帯ショップの店員をしていました」。

コロナ禍にあった配信オーディションに応募したことをきっかけに、レースクイーンをやることになったが「当時勤めていた会社がダブルワーク禁止で…」。

背中を押してくれたのは母だった。「4年間会社員を頑張ったから、やりたいことにチャレンジしてもいいんじゃないの」。母の後押しで新たなフィールドに身を投じた。

レースクイーンとしては「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー2024−2025」にも輝いた。また、サッカーのベルギー1部リーグ「シントトロイデン」を応援する3代目シントトロイデンガールズや、今や競争率が激化するボクシングのラウンドガールなど経験してきた。

それでも、バラエティー番組などを主戦場とするタレントへの道を目指した。そこには“チームプレーへの憧れ”がある。

「レースクイーンは個々の仕事なんです。メンバーはいますが、投票では自分が一番を取るとか、やっぱり個々で、自分が表に出ていかなきゃいけないんです」

一方、「バラエティー番組も個々ですが」と前置きをしつつ「番組を一緒に盛り上げようとか、このテーマに沿って一緒に楽しもう、コメントしていこうという意欲が統一されていて、私もそこに入っていきたいと思いました」。

すでに撮影を終えた、放送前のバラエティー番組もあるといい「周りの方の笑顔を見て、心が落ち着いたんです」と目を輝かせた。

「自分が緊張からミスしても、リアクションできる芸人さんとか、チームで盛り上げようとしているのを実際に体験して、すごくすてきでした。だから、芸人さんにも尊敬しました」と笑みを浮かべた。

自身の魅力は「ぱっと見はただのきれいなお姉さんなんですけど」といたずらっぽく笑うと、「関わっていくうちに、人懐っこさだったりとか、まっすぐな姿勢だったりとか、そういう部分で見えてくると思います」と、かめばかむほど味が出る“スルメイカ”のごとく、アピールした。

「なんか、きれいだけだと思っていたけど、意外と面白いことできるじゃんとか、どんどんそういう味が出てくるところを魅力として捉えてもらえたらと思います」

基本的にNGはないが「心霊関係はちょっと…。呼び寄せてしまうらしくて…」と話すと、学生時代の肝試しでのエピソードを披露。門限を越えて帰宅すると、母から「誰？」と言われた。「門限をやぶったので怒られていると思ったら、『ゆりやじゃない。顔が違う』と言われ、外で、塩でおはらいをされた」という。

それでも「今は何にでもチャレンジする時期なので、本当にダメかなというところまではチャレンジしてみようと思ってます」と意気込みを示した。

学生時代は帰宅部。スポーツでのチームプレーは未経験。そんな酒井が27歳にして目覚めたチームプレーがバラエティー番組だった。「まずは名前を覚えてもらって、同じ番組にまた呼んでもらえるようになりたい」。そして将来は「おばあちゃんになっても、タレント活動をしていきたい。一番の大きな夢は、渋谷や新宿の大きなビルや空港に、自分の広告を出してもらうことなんです」と目を輝かせた。「右を見ても、左を見ても自分の顔があるような感じで、街を広告ジャックするが夢です」と野望を語った。【川田和博】

◆酒井（さかい）ゆりや 1998年（平10）11月2日生まれ、静岡県出身。21年、スーパーGTの300クラス「raffinee Lady」レーシングチームのレースクイーンでデビュー。24年から同500クラス「ZENT Sweeries」のレースクイーンを務め、25年には「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー2024−2025」を獲得。趣味はサウナ、カラオケ。特技は応援団、太鼓、柔軟。身長167センチ、血液型O。