この品格がほしかった！【40・50代】大人のための「洗練ボブ」

定番人気のボブはこの春夏も注目を集めているもよう。だからこそ、上品見えを目指すなら洗練されて見えるポイントをしっかり押さえて。今回ご紹介するのは、「品格」が漂うシルエットの美しいボブばかり。40・50代の魅力を引き出す、大人にうれしいこだわりにも注目します。

短くコンパクトに収めて

今季の人気傾向といえば、ヘルシーに首を見せるミニボブが主流。表面に長さを持たせながら毛先にイングラデーションを施すことで、自然と内側へカーブする収まりやすいシルエットに近づきます。施術した@tidi_yukiさんいわく、「“品のある美しさ”を大切にしたい」という願いに応えてカットしているそう。シンプルだからこそ、整ったラインや広がりを抑えた絶妙なバランスが光ります。

動かすなら毛先だけ

髪の動きでトレンド感をアピールするなら、あくまでレイヤーは入れすぎないのが大切。全体に動きをつけるとカジュアルな印象になりやすいので、毛先に厚みを残した上で軽く外ハネにする程度に留めて。明るすぎない透明感カラーと組み合わせれば、上品さに繋がる落ち着きを演出できそうです。

レイヤーが生み出す柔らかさ

顔まわりに短めのレイヤーを入れると、軽さで持ち上がりやすくなった分エアリーな質感にチェンジ。フロントから見たときの躍動感は、若々しさを連想させてくれそうです。くびれがつくように毛先をワンカールさせれば、後頭部の丸みも際立ってボリュームのある印象に。

カラーで仕上がりを調整

長めのストレート派は、ボブ特有の重みで沈んで見えないようにカラーで工夫して。オススメは、肌馴染みの良さと知的なムードを兼ね備えたグレージュ。肌を明るい印象に導くラベンダーを配合すると、スリークな質感に柔らかさが宿って見えます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@tidi_yuki様、@kanasakikonomi様、@hir0ki06様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定も保有のキャリアを生かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。