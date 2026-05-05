佐藤輝明は「えげつない」リーグ独走の9号アーチに球場騒然、異次元のスイングに他球団ファンも“懇願”「早くメジャーに移籍してください」「軽く振ってスタンド中段だもんな」

佐藤は森下を突き放し、再び単独トップの9号ソロを放った（C）産経新聞社

阪神・佐藤輝明が5月5日に行われた中日戦（バンテリンドームナゴヤ）で3戦ぶりのアーチをかけた。

5点を追う9回。ここまで無安打だった佐藤は左腕、福敬登のスライダーを振り切ると打球はぐんぐんと伸びて、バンテリンドーム右翼席の中段へとあっという間に飛び込んでいった。

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打った瞬間にそれとわかる当たり、この試合では同チームの森下翔太がアーチをかけ、ともに8号に並んでいたが、再び突き放した。

リーグ独走となる3戦ぶりの9号ソロには敵地に応援に訪れた阪神ファンも大歓声となった。