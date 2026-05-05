攻守のバランス。針を振って、振って、振って。須藤監督は見極めている「振り幅が小さくなった時が一番、目標値に近い線が引ける」【横浜FC】

攻守のバランス。針を振って、振って、振って。須藤監督は見極めている「振り幅が小さくなった時が一番、目標値に近い線が引ける」【横浜FC】