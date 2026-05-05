全国に「イオンシネマ」９８劇場を運営するイオンエンターテイメント株式会社は、１９９３年４月に開業した日本初のシネマコンプレックスであり、“スター・ウォーズの聖地”として親しまれてきたイオンシネマ海老名（旧称：ワーナー・マイカル・シネマズ 海老名）の営業を５月１７日（日）をもって終了する。

４月２４日よりクロージングイベントとして実施している「スター・ウォーズ」シリーズ全作品のＴＨＸ上映は、「スター・ウォーズ」ファンや、長年の“エビナナ”（イオンシネマ海老名のＴＨＸ７番スクリーン）ファンから熱い反響がある。その声にお応えし、営業最終日である５月１７日までの上映延長が決定した。最終上映は「スター・ウォーズ エピソード６／ジェダイの帰還」となる。

これまで聞こえなかった音が聞こえたなど、ＴＨＸならではの体験に関する感想も数多く寄せられている。また、劇場内だけでなくイオン海老名店でも”海老名「スター・ウォーズ」ロード”と称し、ショッピングセンター内の装飾や関連商品の販売を行っている。正面入口から劇場までの導線を「スター・ウォーズ」一色にラッピング。本施策のオリジナルＴシャツを着用したスタッフが迎え、「スター・ウォーズ」ＰＯＰ ＵＰ ＳＴＯＲＥも楽しめる。

さらに、ぴあ株式会社の協力により、この春１５年ぶりに復活した月刊ぴあ『とぶ！ぴあ』とのコラボレーション企画として、２０１１年に休刊した情報誌『ぴあ』の「スター・ウォーズ」表紙イラスト全１１種を７番スクリーン横に展示。最終上映となる、５月１７日午後２時５分上映開始の「スター・ウォーズ エピソード６／ジェダイの帰還」の上映後にはクロージングセレモニーを実施し、最終上映日に鑑賞したすべての観客へ、クリアファイルをプレゼントする。