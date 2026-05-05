「ほんまに絶望してる」「W杯も出れんやん」月曜夜、欧州から飛び込んできた一報にSNS騒然「流石に可哀想」
レアル・マドリーは現地５月４日、前日のエスパニョール戦で右足を負傷したフランス代表DFフェルラン・メンディが大腿直筋腱損傷と診断されたと発表した。
全治期間は明らかになっていないものの、『ESPN』は手術する可能性があり、最大５か月の離脱になると報じた。
また、母国フランスのメディア『RMC Sports』も「メンディにとってまたもや痛手、ワールドカップ出場を逃す。具体的な回復期間は明らかにされていないものの、スペインメディアは手術の有無にもよるが、約５か月の離脱になると予測している」と伝えている。
度重なる怪我で、2024年の６月以来、フランス代表の招集からは遠ざかっていたとはいえ、これでW杯出場は絶望的となった。
この一報に、SNS上では次のような声が上がった。
「やばすぎだろ」
「５か月離脱はほんまに絶望してる」
「流石に可哀想すぎる」
「W杯も出れんやん」
「メンディも辛いよなー。めちゃめちゃいい選手やからなー」
「来季の開幕も間に合わないじゃん」
「流石に脆すぎだろ」
負傷離脱から復帰してきたばかりだっただけに、残念でならない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
全治期間は明らかになっていないものの、『ESPN』は手術する可能性があり、最大５か月の離脱になると報じた。
また、母国フランスのメディア『RMC Sports』も「メンディにとってまたもや痛手、ワールドカップ出場を逃す。具体的な回復期間は明らかにされていないものの、スペインメディアは手術の有無にもよるが、約５か月の離脱になると予測している」と伝えている。
この一報に、SNS上では次のような声が上がった。
「やばすぎだろ」
「５か月離脱はほんまに絶望してる」
「流石に可哀想すぎる」
「W杯も出れんやん」
「メンディも辛いよなー。めちゃめちゃいい選手やからなー」
「来季の開幕も間に合わないじゃん」
「流石に脆すぎだろ」
負傷離脱から復帰してきたばかりだっただけに、残念でならない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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