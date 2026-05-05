「ほんまに絶望してる」「W杯も出れんやん」月曜夜、欧州から飛び込んできた一報にSNS騒然「流石に可哀想」

「ほんまに絶望してる」「W杯も出れんやん」月曜夜、欧州から飛び込んできた一報にSNS騒然「流石に可哀想」