「日本も３バック。我々は苦労する可能性がある」オランダ指揮官が森保Ｊに警戒感あらわ。対策に言及「マンツーマンで守備をしなければならない」

「日本も３バック。我々は苦労する可能性がある」オランダ指揮官が森保Ｊに警戒感あらわ。対策に言及「マンツーマンで守備をしなければならない」