「日本も３バック。我々は苦労する可能性がある」オランダ指揮官が森保Ｊに警戒感あらわ。対策に言及「マンツーマンで守備をしなければならない」
オランダ代表を率いるロナルド・クーマン監督が、北中米ワールドカップで対戦する日本代表の戦術に警戒感をあらわにした。オランダメディア『Voetbalprimeur』が、同監督の発言を伝えている。
記事によると、クーマン監督はオランダのテレビ番組『Studio Voetbal』に出演。５バック（３バック）のシステムを採用するチームに対し、オランダ代表が苦戦する傾向にあることを認めた。
「５バックを採用する国に対してどのように準備するつもりなのか」。そう問われた指揮官は、「なぜそれが我々に合わないと言うのですか？」と苛立ちながら問い返す。Ｗ杯のグループステージで、オランダはＦ組で日本、スウェーデン、チュニジアと対戦する。
クーマン監督は対戦国に言及し、「日本も３バックでプレーする。そして、我々はそれに苦労する可能性がある」とコメント。「マンツーマンで守備をしなければならない。それが注意すべき重要なポイントだ」と語った。
オランダの初戦の相手は、３−４−２−１を基本布陣とする日本。クーマン監督は周到に準備してきそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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記事によると、クーマン監督はオランダのテレビ番組『Studio Voetbal』に出演。５バック（３バック）のシステムを採用するチームに対し、オランダ代表が苦戦する傾向にあることを認めた。
クーマン監督は対戦国に言及し、「日本も３バックでプレーする。そして、我々はそれに苦労する可能性がある」とコメント。「マンツーマンで守備をしなければならない。それが注意すべき重要なポイントだ」と語った。
オランダの初戦の相手は、３−４−２−１を基本布陣とする日本。クーマン監督は周到に準備してきそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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