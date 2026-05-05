「来週も泊まりたい」勝手に私の家を【ホテル扱い】する従妹 →「合鍵を作る」とまで言い出して！？

一人暮らしの家を“都合のいい宿”のように使い始めた従妹。

エスカレートする要求に戸惑うなか、思わぬ形で事態が動き出すことに──。

身近な関係だからこそ悩ましい距離感と線引きの行方とは？

今回は筆者の友人から聞いたゾッとするエピソードをご紹介します。

泊まりに来る従妹

一人暮らしのマンションに、あるときから従妹がたびたび泊まりに来るようになりました。

もともと年に数回会うだけで、ここ数年は年に一度会うかどうかだった従妹。

それもあり、最初は久しぶりの再会で楽しい時間を過ごせていたのですが、だんだん従妹の様子が変わっていったのです……。

「来週も泊まっていい？」



が当たり前になり、ついには当日に泊まる連絡が来るように。

さらに、その間の食事代はすべて私持ち。いつしかお礼の言葉さえなくなったのです。

ホテル？

『親戚だからといってさすがに図々しいなあ』と思っていると、



「合鍵作っていい？」



とまで言い出すではありませんか！

びっくりして理由を聞くと、



「友達と東京に遊びに来たときの拠点にしたい」



と、さも当然かのように言ってくる従妹。

これでは完全にホテル代わりです。

まったくお金ももらっていなかったこともあり、さすがに断ると、不貞腐れる始末。

「親戚なのに冷たいね」



「別に家貸すくらいいいでしょ」

ありえない！

困って母に相談すると、母は従妹の母、つまり叔母に連絡してくれました。

すると叔母はたいそう驚き、



「そんなこと初耳だよ！」



と言ったらしいのです。