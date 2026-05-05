「来週も泊まりたい」勝手に私の家を【ホテル扱い】する従妹 →「合鍵を作る」とまで言い出して！？
一人暮らしの家を“都合のいい宿”のように使い始めた従妹。
エスカレートする要求に戸惑うなか、思わぬ形で事態が動き出すことに──。
身近な関係だからこそ悩ましい距離感と線引きの行方とは？
今回は筆者の友人から聞いたゾッとするエピソードをご紹介します。
泊まりに来る従妹
一人暮らしのマンションに、あるときから従妹がたびたび泊まりに来るようになりました。
もともと年に数回会うだけで、ここ数年は年に一度会うかどうかだった従妹。
それもあり、最初は久しぶりの再会で楽しい時間を過ごせていたのですが、だんだん従妹の様子が変わっていったのです……。
「来週も泊まっていい？」
が当たり前になり、ついには当日に泊まる連絡が来るように。
さらに、その間の食事代はすべて私持ち。いつしかお礼の言葉さえなくなったのです。
ホテル？
『親戚だからといってさすがに図々しいなあ』と思っていると、
「合鍵作っていい？」
とまで言い出すではありませんか！
びっくりして理由を聞くと、
「友達と東京に遊びに来たときの拠点にしたい」
と、さも当然かのように言ってくる従妹。
これでは完全にホテル代わりです。
まったくお金ももらっていなかったこともあり、さすがに断ると、不貞腐れる始末。
「親戚なのに冷たいね」
「別に家貸すくらいいいでしょ」
ありえない！
困って母に相談すると、母は従妹の母、つまり叔母に連絡してくれました。
すると叔母はたいそう驚き、
「そんなこと初耳だよ！」
と言ったらしいのです。