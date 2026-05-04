「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）5月2日（土）放送は、「銀シャリ橋本のテクニックを抜いてあげよう！」第7弾。テクニックを抜きまくった果てに、橋本VS超絶カオス軍団の展開へ！





【動画】「戦隊ものの最終回か！」銀シャリ橋本橋VS超絶カオス軍団、予想を上回るツッコミが⁉：ゴッドタン





普段出せずに溜まっている銀シャリ・橋本直のテクニックを思う存分抜いてもらう企画。１年ぶりの今回は本番前の楽屋からさっそく抜いてもらうことに。









ADが「シコリ中すみません」と入室すると、「シコってないわ」と即抜き！からの「手抜くタイプちゃうねん」「一皮剥けたろか」と連続抜き。





楽屋の大きすぎる鍵を渡され「東京フレンドパークでパジェロ獲ったんか」、お弁当としてアメリカンドッグひとつだけ渡され「テキサス吉本１期生か」、「黒縁メガネ」を渡され「宮川大輔さんのやつ」「買おうかなPayPayで」と惜しみなくテクニックを連発する。





楽屋から出ると、廊下に盛り塩を見つけ「呪われてんの？」と抜きつつ、それが５つ並んでいることから「嵐みたいな」との抜き直し。

その後も、視聴率の貼り紙、ぶつかってくる通行人など次々にツッコみ、特に何もないところでもADの風貌や、インカムを「ジャネット・ジャクソンみたいなやつ」とイジるなど、キレキレ。





突然、取材陣に囲まれマイクを顔に押し付けられると、「黒ひげ（危機一発）やったら飛び出してんで」と華麗なツッコミを！テクニックを存分に発揮しスタジオに到着した橋本を、MC陣も拍手で迎える。







まずはプロフィール紹介。今回は、橋本自身ではなく、「銀シャリ橋本が愛した80年代スターのプロフィール」と題し、高橋名人のプロフィールをフリップで紹介する。…はずが、ツッコミどころ満載。わかりづらいポイントにも会心のツッコミを繰り出し拍手喝采。



続いては「橋本！予想を超えて抜け！」。おぎやはぎ（小木博明、矢作兼）、劇団ひとり、相方・鰻和弘、植田紫帆（オダウエダ）が事前に橋本が言いそうなツッコミを予想し、そのツッコミを引き出すためのモノボケを披露。橋本はその予想を上回るツッコミをして抜くことができるかというチャレンジ。







劇団ひとりは「個人事務所の芸人か」とツッコミを予想。「シュッシュッポッポポッポ」とシャドーボクシングするが、橋本は「ボクサー列車か！」とのツッコミを。







鰻は「テルにTELすな!!」との予想ツッコミで、GLAYのボーカルに電話。しかし、珍しく橋本はキレが悪く「なんでお前が一番やりにくいねん！」と嘆く。









「100歳のキングカズ」と予想ツッコミした矢作は、スローな動きでゴールを決めカズダンスを踊ると、橋本は「90歳カズダンスか」とニアピン。すぐに「100歳カズダンスか」とツッコミ直して、見事的中!!



「日本のわびさびか！後世に残したいなぁ」と予想ツッコミの植田は、ムチをしめ縄にも使うというボケを。「季節大事にするタイプSM女王か」と橋本がツッコミ、見事予想を超えることに成功！



２回戦は、全員で「アメリカズ・ゴット・タレントでゴールデンブザー鳴るで」のツッコミを引き出すチャレンジに⁉







植田は大胆衣装で誘惑するが、我に返ってブチギレ!? 橋本の口から「アメリカズ〜」は飛び出すか⁉





最後は、５人同時にチャレンジ。「戦隊ものの最終回か」との予想ツッコミをし、戦隊ヒーローになりきる。橋本から予想を上回るツッコミが!? 「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！