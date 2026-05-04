明治安田J2・J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は、ホームでカマタマーレ讃岐と対戦。アルビのスピードスターの活躍でホーム4連勝です。



ゴールデンウィーク真っ只中、1万6000人を超えるサポーターがビッグスワンに詰めかけました。アルビは前半から果敢にゴールを狙います。まずは11分、舩木がこの位置からシュート！その8分後には大西！積極的にミドルシュートを放つと、前半終了間際でした。若月のスピードを生かして、最後はシマブク。J2・藤枝から今シーズンアルビに復帰したシマブクが、欲しかった先制点を奪い前半を折り返します。



後半も攻撃の起点になったのはシマブクでした。16分、クロスをあげますがここは合わず･･･。それでも再びボールを回収するとシマブクがパスを出してこの縦への動き、再びボールを受けてクロス！最後は笠井！シマブクが笠井の今シーズン2ゴール目をアシストします。



その後オウンゴールで1点差とされますが、この試合相手の4倍12本のシュートを放ち最後まで攻撃の手をゆるめなかったアルビ。ホーム4連勝で詰めかけた多くのサポーターと喜びを分かち合いました。



■シマブクカズヨシ(26)

「やっと取れました！」



■サポーター

「泣くなよ！」



■シマブクカズヨシ(26)

「泣かない！緊張！このあとも連戦が続くので、自分たちは良い準備をするので熱い応援これからもお願いします。」



次節は、5連戦の4試合目となります。6日(水)にホームで徳島ヴォルティスと対戦します。