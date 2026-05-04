男子プロバスケットリーグＢリーグは４日、都内で７日から始まるチャンピオンシップ（ＣＳ）進出会見を行った。東地区優勝でＣＳ連覇を目指す宇都宮は比江島慎が参加。「チームとしては（ＣＳ）２連覇をしたことがない。新たに歴史を作りたい。ファンの皆さんの応援を力に頑張っていきたい」と意気込みを語った。

宇都宮は昨季と大きくメンバーを変えず、比江島やＤ・Ｊニュービルらが活躍し、東地区３連覇を達成。今年３月には東アジアスーパーリーグ（ＥＡＳＬ）でも優勝を果たした。「追われる立場になって、すごくマークされた。その中でもチームで連動して、どれだけ対策されようが、しっかり攻略できた。そういったところも含めてレベルが上がった」と警戒される中でも結束力を高め、成長につなげてきたと話した。高島紳司ら若手の成長も大きな収穫となり、ＣＳ連覇へ期待を込めた。

今季で１０年目となったＢリーグ。さらに、来季からはＢ革新がスタートしするため、Ｂ１としてＣＳを行うのは最後となる。１６―１７年の初代王者となったのが宇都宮。チーム内で節目についての話は出ていないというが、比江島は「個人的にもチーム的にも、意識は多少あると思う。連覇をして、歴史に名を刻みたい。難しいことは重々承知しているが、しっかりチャレンジしていきたい」と力強く話した。ＣＳ連覇を達成すれば、１８、１９年のＡ東京以来、リーグ２チーム目となる。１回戦は西地区４位の名古屋Ｄと、本拠地の日環アリーナ栃木で対戦する。