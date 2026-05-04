5月17日（日）開催！【アップティー サツコレ2026SS】にRayモデルが出演♡

写真拡大 (全8枚)

2026年5月17日（日）、札幌コンベンションセンターにて「UP-T Presents 札幌コレクション 2026 SPRING/SUMMER」（略称：アップティー サツコレ2026SS）が開催されます。今回もRayモデルの出演が決定したので、メンバーを紹介します♡

Check! What's 札幌コレクション？

2007年の初開催から今回で24回目の開催を迎える「札幌コレクション」。

「北のカルチャー発信拠点」札幌からファッションの力、元気と魅力を日本全国へ、そして世界へと届ける、北海道最大級のファッションイベントです！

最旬トレンドをたっぷり紹介するランウェイやアーティストのライブなど、エンタメをぎゅっと凝縮した毎回大盛り上がりのイベント♡

そんな「UP-T Presents 札幌コレクション 2026 SPRING/SUMMER」に、このたびRayモデル6名の出演が決定しました！

Check! 出演発表されたRayモデルはこちら♡

※50音順

加藤ナナ
櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）
中川紅葉
本田紗来
三浦理奈
村瀬紗英

Check! モデル・クリエイター・アーティストなど超豪華出演者が登場！

今をときめくモデルやアーティスト、そして地元北海道出身のクリエイターなど、超豪華な出演者を一度にみるチャンス♡

公式SNSからの最新情報をお見逃しなく！

公式X
公式Instagram
公式LINE
公式TikTok

More! 数量限定でチケット一般販売中♡

開催概要

開催日：2026年5月17日（日） 13:00開場 14:00開演（予定）

会場：札幌コンベンションセンター
　　　北海道札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1（ https://www.sora-scc.jp/ ）

チケット情報

【追加販売（数量限定／先着）】

2026年5月4日（月）13:00〜完売次第終了

A席 7,500円（税込）

チケット購入はこちらから♡

加藤ナナ

村瀬紗英

中川紅葉

三浦 理奈

本田紗来

櫻井優衣

あわせて読みたい

💖鎖骨見せのとっておきテクは必見！【森香澄】が語る「ランジェリー風ビスチエ」の魅力って？