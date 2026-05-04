5月17日（日）開催！【アップティー サツコレ2026SS】にRayモデルが出演♡
2026年5月17日（日）、札幌コンベンションセンターにて「UP-T Presents 札幌コレクション 2026 SPRING/SUMMER」（略称：アップティー サツコレ2026SS）が開催されます。今回もRayモデルの出演が決定したので、メンバーを紹介します♡
Check! What's 札幌コレクション？
2007年の初開催から今回で24回目の開催を迎える「札幌コレクション」。
「北のカルチャー発信拠点」札幌からファッションの力、元気と魅力を日本全国へ、そして世界へと届ける、北海道最大級のファッションイベントです！
最旬トレンドをたっぷり紹介するランウェイやアーティストのライブなど、エンタメをぎゅっと凝縮した毎回大盛り上がりのイベント♡
そんな「UP-T Presents 札幌コレクション 2026 SPRING/SUMMER」に、このたびRayモデル6名の出演が決定しました！
Check! 出演発表されたRayモデルはこちら♡
※50音順
加藤ナナ
櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）
中川紅葉
本田紗来
三浦理奈
村瀬紗英
Check! モデル・クリエイター・アーティストなど超豪華出演者が登場！
今をときめくモデルやアーティスト、そして地元北海道出身のクリエイターなど、超豪華な出演者を一度にみるチャンス♡
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開催概要
開催日：2026年5月17日（日） 13:00開場 14:00開演（予定）
会場：札幌コンベンションセンター
北海道札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1（ https://www.sora-scc.jp/ ）
チケット情報
【追加販売（数量限定／先着）】
2026年5月4日（月）13:00〜完売次第終了
A席 7,500円（税込）
チケット購入はこちらから♡
加藤ナナ
村瀬紗英
中川紅葉
三浦 理奈
本田紗来
櫻井優衣