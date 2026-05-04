【サイコミ10周年大型ポスター広告掲出】 掲出場所：渋谷駅 東急 道玄坂ハッピーボード A （東急田園都市線渋谷駅 B1F 改札外 A0・A1 出口方面） 掲出期間：5月4日～10日

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Cygamesは、マンガ配信サービス「サイコミ」が5月8日にサービス開始から10周年を迎えることを記念して、5月4日から10日まで渋谷駅構内道玄坂ハッピーボード Aに大型交通広告を掲出する。

また、5月4日より10周年に先駆けて、Amazonギフトカード総額50万円が当たる「10周年記念フォロー＆リポストキャンペーン」を開催する。

「サイコミ」人気6作品が集結した大型ポスター広告を掲出

大型交通広告は、「キミが知る街の、知らない物語。」をコンセプトに、何気なく過ごす日常のすぐそばに“あるかもしれない”物語を描いたもの。「TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには」をはじめとする、「サイコミ」で連載中の人気6作品のキャラクターたちが、現実の街並みを背景に、まるでAR（拡張現実）のようにリアルと溶け合うグラフィックスで登場する。

通勤・通学路や散歩道など、見慣れた風景のすぐそばには、まだ知らない驚きやスリル、そして少しの闇を秘めた物語が潜んでいるかもしれない。本広告はそうした日常に隠れた“物語の気配”を表現し、作品の世界観をより身近に感じることのできる内容になっている。

【広告掲載作品】

「TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには」（作品を読む）

「剣に焦ぐ」（作品を読む）

「日陰者でもやり直していいですか？」（作品を読む）

「パーフェクトグリッター」（作品を読む）

「終の退魔師―エンダーガイスター」（作品を読む）

「今どきの若いモンは」（作品を読む）

「10周年記念フォロー＆リポストキャンペーン」を開催

「サイコミ」10周年に先駆けて、サイコミ公式Xアカウントをフォローのうえ、対象投稿をリポストした人の中から、抽選で100名にAmazonギフトカード5,000円が当たるキャンペーンが実施される。

応募期間：5月4日12時～5月10日11時59分

□サイコミ公式Xアカウント

(C) Cygames, Inc.

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