高速道路を運転中、夫が「サービスエリアで車中泊すればホテル代を浮かせられる」と言い出しました。休憩なら問題なさそうですが、長時間滞在しても大丈夫なのでしょうか？

サービスエリアでの車中泊は違法ではないが「長時間滞在」には注意が必要

高速道路のサービスエリアやパーキングエリアは、ドライバーが休憩するための施設として設けられています。そのため、仮眠を取ること自体は基本的に問題ありません。長距離運転中に眠気を感じた場合、無理に運転を続ける方が危険であり、適度な休憩はむしろ推奨されています。

ただし、「車中泊」として長時間滞在することは、本来の利用目的から外れる可能性があります。サービスエリアはあくまで一時的な休憩を前提としているため、宿泊施設の代わりとして何時間も滞在し続ける行為は、施設側のルールやマナーの観点から問題視されることがあります。

特に、混雑する連休や夜間帯では駐車スペースが不足しやすく、長時間の占有は他の利用者の迷惑になることもあります。サービスエリアやパーキングエリアは多くの人が利用する公共のスペースであることを踏まえ、一般的には「休憩の延長」として短時間の仮眠にとどめるのが無難です。



実際にどのくらいの時間なら問題ないのか？目安と考え方

では、どの程度の滞在であれば問題になりにくいのでしょうか。明確に「○時間まで」と定められているわけではありませんが、一般的には数十分程度の仮眠や休憩であれば、通常の利用範囲とされることが多いです。

一方で、数時間以上にわたって滞在し、宿泊目的と見られる場合は注意が必要です。例えば、夜から朝まで同じ場所に停車し続けるようなケースは、施設の趣旨から外れる可能性が高くなります。

また、エンジンをかけたまま長時間滞在すると、騒音や排気ガスによる周囲への影響も懸念されます。周囲の利用者に配慮しない行動はトラブルにつながる可能性もあるため、仮眠を取る場合はエンジンを停止させるなど、静かな環境づくりも意識しましょう。



車中泊でホテル代を節約する場合に知っておきたいポイント

「ホテル代を節約したい」という理由で車中泊を検討する人もいるでしょう。しかし、サービスエリアやパーキングエリアは無料で使える反面、設備や安全面は宿泊施設とは大きく異なります。

まず、防犯面のリスクがあります。夜間は人通りが少なくなるエリアもあり、貴重品の管理には十分注意が必要です。また、トイレや売店は利用できますが、シャワー設備などは限られているため、快適性はどうしても劣ります。

さらに、長時間同じ姿勢で車内にいると、体への負担も大きくなります。特に狭い車内での睡眠は疲れが取れにくく、翌日の運転に影響が出る可能性もあります。その結果、かえって事故リスクが高まるおそれがあります。

節約を重視する場合でも、道の駅や車中泊専用の施設、または格安のビジネスホテルなど、他の選択肢も検討することで、費用と安全のバランスを取りやすくなります。



サービスエリアやパーキングエリアでの車中泊は「休憩の範囲」で賢く利用しよう

サービスエリアやパーキングエリアでの車中泊は、短時間の仮眠として利用する分には問題ありませんが、長時間の滞在は本来の目的から外れる可能性があります。特に混雑時や夜間の利用では、周囲への配慮が重要です。

「ホテル代を浮かせたい」という気持ちは理解できますが、安全性や快適性を考えると、必ずしも最適な選択とは限りません。結果的に疲れが取れず、事故のリスクが高まるようでは本末転倒になりかねません。

無理のない運転計画を立て、必要に応じて宿泊施設も活用することで、安全で快適な移動が実現できます。サービスエリアやパーキングエリアはあくまで「安全のための休憩場所」として、上手に活用することが大切です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー