「ぎゃーーー！！出たーーー！！」今にもそんな声が聞こえてきそうなほどビックリする猫さん。ちょっぴり鈍臭い姿も愛らしさ満載です。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で1.9万再生を突破し、猫さんのまさかの反応に多くの人が思わず笑ってしまったようです。

【動画：隣に『苦手なぬいぐるみ』があることに『気づいた猫』→次の瞬間……衝撃的な反応】

天敵は近くに潜んでいた

Instagramアカウント「qoosasuke」に投稿されたのは、茶トラ猫の「ビスケ」くんが"とある物"を見てビックリする様子。飼い主さん宅では3匹の猫さんが暮らしていますが、その中でもビスケくんは怖がりだといいます。

ある日、爪とぎ用のベッドで優雅にくつろいでいたというビスケくん。そんなビスケくんの近くに魔の手が…。ビスケくんは気づいていませんが、くつろいでいるベッドの隙間にビスケくんが苦手な「クマのぬいぐるみ」が挟まっていたそうです。

なかなかクマのぬいぐるみに気づかない

飼い主さんが指で「ここにクマのぬいぐるみあるよ？」と言っても、全く気付く素振りがないビスケくん。「…？？？」といった表情を浮かべながら、ぬいぐるみを見つめていたといいます。ビスケくん、このまま気づかないのでしょうか。

ちなみに飼い主さんいわく、隙間にぬいぐるみを隠したのは恐らくビスケくんとのこと。ビスケくんは数時間前に隠したことを忘れてしまったのでしょう。天敵のクマさんを隠したことを忘れ、姿を見ても分からないちょっぴり鈍臭い姿は、何とも言えない可愛さがあります！

ぎゃ――――――！！！

飼い主さんがぬいぐるみを持ち上げて徐々に姿が見えてくると、ビスケくんも異変に気づき始めたのだとか。そして飼い主さんがぬいぐるみをベッドから引き抜いた次の瞬間、「ぎゃ――――――！！」という声が聞こえてきそうなほどビックリした様子で、一目散にベッドを駆け上がっていったそうです。まさかの至近距離での再会に、ビスケくんは腰を抜かしたかもしれませんね。

「ビビり王」という名前にふさわしい見事なリアクションを見せてくれたビスケくん。心臓が飛び出そうになるほど驚いたビスケくんには申し訳ないですが、あまりのビビりっぷりに思わず笑ってしまいました。この先どんな姿を見せてくれるのか、ますます楽しみです！

ぬいぐるみに驚くビスケくんの姿には「忍ばせたことを忘れて、大いにビビる姿がわたしたちと同じだ～～」「ホラー映画を見た後なのでちょっと怖かった」「おててが震えてる」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「qoosasuke」では、ちょっぴり怖がりなビスケくんの他に、もなかちゃん・おかきちゃんを含めた「茶トラ3兄妹」の姿が多数投稿されています。

ビスケくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「qoosasuke」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。