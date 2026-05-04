◆第１７３回天皇賞・春（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル、良）

第１７３回天皇賞・春は３日、京都競馬場の芝３２００メートルを１５頭で争い、１番人気のクロワデュノール（北村友）が最後の直線で抜け出し、Ｇ１・４勝目。同じキタサンブラック産駒で１２番人気のヴェルテンベルクの猛追を退け、推定２センチの鼻差で勝ち切った。大阪杯に続き、レース史上６組目（７回）の父子制覇を果たした。

着差はわずかでも、クロワデュノールの強さが際立った一戦だった。最後に２、３着馬が後方から迫ってきたように道中のラップは、見た目以上に前で運んだ馬には楽ではない流れだったが、自ら勝ちにいく正攻法の競馬で押し切ったのは地力があるからこそだ。

１周目の３〜４コーナーで行きたがるようなそぶりを見せたが、あれくらいなら許容範囲。大歓声がわき上がったスタンド前も無難に通過することができていたし、向こう正面ではこの馬のリズムを取り戻せていた。断然の人気を背負っていたことを考えれば、勝負どころから仕掛けるタイミングもよかったと思う。北村友一騎手は自分がやるべき騎乗を冷静に、落ち着いてこなせていた。

想像していなかった２着ヴェルテンベルクとの大接戦となったが、驚くべきは２頭ともキタサンブラック産駒だったことだ。もう１０年以上前の話になるが、この馬の東京でのデビュー戦をよく覚えている。手、脚が長くてスラッとした細い馬で、まだまだ緩いという感じだったが、その状態で新馬戦を勝ったときに「完成したらすごい馬になるかもしれない」と驚かされたものだ。現役時代も強い馬だったが、種牡馬としての成績も本当に素晴らしい。

大阪杯の時も書いたと思うが、現役トップクラスの力があるのは間違いない。今後、どのような路線に進むかは分からないが、どれだけＧ１勝利を積み重ねるか、非常に楽しみだ。（スポーツ報知評論家）