1日（金）、キューババレーボール連盟（FCV）はバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026に臨む男子キューバ代表のメンバーを発表した。

FIVB世界ランキング12位のキューバはヘスス・クルス監督のもと、6月3日（水）から開幕するVNL2026に挑む。なお、2025年はVNLを7位、世界選手権大会（世界バレー）を20位という結果で終えている。

今回招集されたのは30選手。キャプテンを務めるのは、セリエAなどで長年活躍しているミドルブロッカーのロベルトランディ・シモン。そのほか、大阪ブルテオンでプレーしているアウトサイドヒッター（OH）のミゲル・ロペスや、広島サンダーズに所属しているオポジットのダニエル・マルティネス・カンポス、東レアローズ静岡のOHフリオ・カルデナスらも名を連ねている。

キューバ代表は予選ラウンドの第1週を中国で、第2週をフランスで、第3週を日本の大阪府で戦う。初戦は6月10日（水）に行われる男子ポーランド代表戦だ。

■男子キューバ代表 バレーボールネーションズリーグ2026 ロスター



▼アウトサイドヒッター

ミゲル・ロペス

マルロン・ヤント

ブライアン・カミノ

フリオ・カルデナス

ビクター・アンドリュー

ユスニエル・ゴンサレス

ルイス・レジェス

ニヴァウド・ディアス

カルロス・ラレア

フェリックス・ロドリゲス



▼ミドルブロッカー

ロベルトランディ・シモン

ハビエル・コンセプシオン

ダヴィド・フィエル

エンドリエル・ペドロソ

チアゴ・スアレス

アレクシス・ウィルソン

ジャクディエル・コントレラス



▼セッター

クリスティアン・トンディケ

フリオ・ゴメス

リヴァン・タボアダ

エイドリアン・チリーノ

ロナウド・グラケット



▼オポジット

ホセ・マッソ

アレハンドロ・ロドリゲス

ダニエル・マルティネス・カンポス

ホセ・カルロス・ロメロ

アレハンドロ・フエンテス



▼リベロ

ヨンデル・ガルシア

ユディエル・アレチェア

ダイロン・ティサウト