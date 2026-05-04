キューバ代表がVNLのメンバーを発表！ ロペスやマルティネスが選出
1日（金）、キューババレーボール連盟（FCV）はバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026に臨む男子キューバ代表のメンバーを発表した。
FIVB世界ランキング12位のキューバはヘスス・クルス監督のもと、6月3日（水）から開幕するVNL2026に挑む。なお、2025年はVNLを7位、世界選手権大会（世界バレー）を20位という結果で終えている。
今回招集されたのは30選手。キャプテンを務めるのは、セリエAなどで長年活躍しているミドルブロッカーのロベルトランディ・シモン。そのほか、大阪ブルテオンでプレーしているアウトサイドヒッター（OH）のミゲル・ロペスや、広島サンダーズに所属しているオポジットのダニエル・マルティネス・カンポス、東レアローズ静岡のOHフリオ・カルデナスらも名を連ねている。
キューバ代表は予選ラウンドの第1週を中国で、第2週をフランスで、第3週を日本の大阪府で戦う。初戦は6月10日（水）に行われる男子ポーランド代表戦だ。
■男子キューバ代表 バレーボールネーションズリーグ2026 ロスター
▼アウトサイドヒッター
ミゲル・ロペス
マルロン・ヤント
ブライアン・カミノ
フリオ・カルデナス
ビクター・アンドリュー
ユスニエル・ゴンサレス
ルイス・レジェス
ニヴァウド・ディアス
カルロス・ラレア
フェリックス・ロドリゲス
▼ミドルブロッカー
ロベルトランディ・シモン
ハビエル・コンセプシオン
ダヴィド・フィエル
エンドリエル・ペドロソ
チアゴ・スアレス
アレクシス・ウィルソン
ジャクディエル・コントレラス
▼セッター
クリスティアン・トンディケ
フリオ・ゴメス
リヴァン・タボアダ
エイドリアン・チリーノ
ロナウド・グラケット
▼オポジット
ホセ・マッソ
アレハンドロ・ロドリゲス
ダニエル・マルティネス・カンポス
ホセ・カルロス・ロメロ
アレハンドロ・フエンテス
▼リベロ
ヨンデル・ガルシア
ユディエル・アレチェア
ダイロン・ティサウト
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