女優の有村架純（33）が3日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にVTR出演。芸能界に入り2年目くらいにマネジャーから言われた厳しい言葉を明かした。

予備校講師でタレントの林修から「本当に順調にご活躍されているように思うんですけど、けっこう苦労した面もありなんですか？」と聞かれると「事務所に入ってから、2年がたった頃、19歳くらいの時に、役を作る行程が、ちょっと自分の中では甘い。どうしても台本から感じる表面的な、明るい子だな、みたいな枠組みで考えてしまっている自分がいて。本当はもう一歩、二歩、先に行けたらよかったんですけど」と語った。

また、オーディションでも「自分と言うものを出した方が印象に残ったりとか、自分自身のキャラクターが伝わった方がいいと思うんですけど、どうしても周りの方と自分を比べてしまって、引いちゃう自分がいたんですよ。だから積極性みたいなものが、なかなか出ず、いっぱい落ちていました」という日々が続いた。

そんな時にマネジャーから「このままだったら終わるよ。役者、辞めちまえ！」と、愛のある鼓舞を受け、考え方が変わっていったと語った。