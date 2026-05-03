人身事故を起こして獄中出産？ 本屋大賞2位で話題の作品など、事故から始まる小説5選【まとめ】
ゴールデンウィークは移動や外出が増え、混雑や疲れで判断が鈍りやすい時期である。だからこそ「無理な行程を組まない」「休憩をこまめに取る」「飲酒運転をしない」「危険な場所に近づかない」といった基本を、いつも以上に意識したい。本記事では、事故をきっかけに日常が大きく変わってしまう小説を5作紹介する。怖さを楽しむというより、気をつけようと思える読書として手に取ってほしい。
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▶熟柿
▶死んだ山田と教室
▶きみが忘れた世界のおわり
▶神さまのビオトープ
▶流氷の果て
■1）『熟柿』佐藤正午
人身事故を起こして獄中出産。親権を失った母が息子との邂逅を願う17年
事故の瞬間より、その後に続く時間が中心に描かれる本書は、2026年本屋大賞第2位にも選ばれた一冊だ。一瞬の事故が、長い年月の形を変えてしまうという強烈な痛みが描かれている。獄中出産した母に向けられた「母親が犯罪者の子供と、母親に死なれた子供と、どっちがより不幸か、考えてみろ」という言葉がかなり重たくのしかかる。
■2）『死んだ山田と教室』金子玲介
事故死した同級生が「教室」に戻ってくる、笑えるのに切ない物語。
「事故死した同級生が“教室のスピーカー”になる」という一文が強烈である。亡くなった友だちが“声”として残り、クラスの日常に混ざっていく。怖いのは怪談的な怖さではなく、「死」が起きても学校生活は続いてしまう、その現実味だ。軽快に読めるのに後からじわっと効くだろう。
■3）『きみが忘れた世界のおわり』実石沙枝子
大切な人を失ったあと、気持ちが追いつかない“あの感じ”が刺さる。
「事故で亡くした幼馴染をテーマに卒業制作の絵を描く――ただし彼女の記憶がまったくない…」という導入が、静かに怖い。この物語が奇妙で、独特な臨場感を有しているのは、物語が二人称で綴られているからなのかもしれない。しかも、亡くなったはずの幼馴染が語り手なのだ。主人公の美大生・木田蒼介は、幼馴染の河井明音の情報を聞き込みで集めるうちに、彼女の幻覚を見るようになる――。身近な人の喪失について考える一冊になるだろう。
■4）『神さまのビオトープ』凪良ゆう
事故で亡くした夫の“幽霊”と暮らしつづける女性を描く、静かなラブストーリー。
突然の事故で夫を失ったあとも、彼の“存在”とともに日々を送り続ける女性が主人公である。怖いのは幽霊ではなく、「それはおかしい」「もう前を向け」と決めつけてくる周囲の視線だ。喪失のあと、元気なふりを求められて苦しかった人ほど、救われるところがあるだろう。
■5）『流氷の果て』一雫ライオン
事故のあとに起きる“周りの騒ぎ”まで含めて怖い、現代的ミステリー。
「あるセンセーショナルな事故に巻き込まれてしまった若者たち」から始まり、「そこから派生した事件の真相を追う刑事たち」へ続く流れが一気読みを誘う。怖いのは、真相より先に“噂や正義”が走ってしまうことだ。情報が速すぎる時代の息苦しさに心当たりがある人ほど刺さるだろう。
事故小説は、怖がらせるための読書ではない。疲れや焦りが積み重なると、人はいつもより雑に動いてしまう。だからこそ、物語で「その先に何が起きるか」を一度想像しておくことには意味がある。連休中は予定を詰めすぎず、休憩を増やし、危険を避ける選択をしたい。安全に帰るための小さなブレーキとして、この5作が役に立つだろう。
▶熟柿
▶死んだ山田と教室
▶きみが忘れた世界のおわり
▶神さまのビオトープ
▶流氷の果て
■1）『熟柿』佐藤正午
人身事故を起こして獄中出産。親権を失った母が息子との邂逅を願う17年
事故の瞬間より、その後に続く時間が中心に描かれる本書は、2026年本屋大賞第2位にも選ばれた一冊だ。一瞬の事故が、長い年月の形を変えてしまうという強烈な痛みが描かれている。獄中出産した母に向けられた「母親が犯罪者の子供と、母親に死なれた子供と、どっちがより不幸か、考えてみろ」という言葉がかなり重たくのしかかる。
■2）『死んだ山田と教室』金子玲介
事故死した同級生が「教室」に戻ってくる、笑えるのに切ない物語。
「事故死した同級生が“教室のスピーカー”になる」という一文が強烈である。亡くなった友だちが“声”として残り、クラスの日常に混ざっていく。怖いのは怪談的な怖さではなく、「死」が起きても学校生活は続いてしまう、その現実味だ。軽快に読めるのに後からじわっと効くだろう。
■3）『きみが忘れた世界のおわり』実石沙枝子
大切な人を失ったあと、気持ちが追いつかない“あの感じ”が刺さる。
「事故で亡くした幼馴染をテーマに卒業制作の絵を描く――ただし彼女の記憶がまったくない…」という導入が、静かに怖い。この物語が奇妙で、独特な臨場感を有しているのは、物語が二人称で綴られているからなのかもしれない。しかも、亡くなったはずの幼馴染が語り手なのだ。主人公の美大生・木田蒼介は、幼馴染の河井明音の情報を聞き込みで集めるうちに、彼女の幻覚を見るようになる――。身近な人の喪失について考える一冊になるだろう。
■4）『神さまのビオトープ』凪良ゆう
事故で亡くした夫の“幽霊”と暮らしつづける女性を描く、静かなラブストーリー。
突然の事故で夫を失ったあとも、彼の“存在”とともに日々を送り続ける女性が主人公である。怖いのは幽霊ではなく、「それはおかしい」「もう前を向け」と決めつけてくる周囲の視線だ。喪失のあと、元気なふりを求められて苦しかった人ほど、救われるところがあるだろう。
■5）『流氷の果て』一雫ライオン
事故のあとに起きる“周りの騒ぎ”まで含めて怖い、現代的ミステリー。
「あるセンセーショナルな事故に巻き込まれてしまった若者たち」から始まり、「そこから派生した事件の真相を追う刑事たち」へ続く流れが一気読みを誘う。怖いのは、真相より先に“噂や正義”が走ってしまうことだ。情報が速すぎる時代の息苦しさに心当たりがある人ほど刺さるだろう。
事故小説は、怖がらせるための読書ではない。疲れや焦りが積み重なると、人はいつもより雑に動いてしまう。だからこそ、物語で「その先に何が起きるか」を一度想像しておくことには意味がある。連休中は予定を詰めすぎず、休憩を増やし、危険を避ける選択をしたい。安全に帰るための小さなブレーキとして、この5作が役に立つだろう。