◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハム 3-0 オリックス(3日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

日本ハムの北山亘基投手と万波中正選手がキッズインタビュアーにたじたじとなりました。

この試合で北山投手は3安打完封勝利、万波選手は追加点の10号ソロと活躍し、球団通算5000勝のメモリアルゲームを演出。試合後のヒーローインタビューに呼ばれました。

この日は『キッズヒーローインタビュー』企画が行われ、子どもからのインタビューを受けた両選手。5000勝のお祝いの言葉の後、まず北山投手が「(新庄剛志)監督はどんな人ですか？」と質問され、予想外の問いに視線をさまよわせます。その後、「監督はすごくいい匂いがして、かっこいい人です」と回答しました。

「もし普通のファイターズファンなら誰を応援しますか？」という問いには、「ホームランを見るのが好きなので、いま横にいる万波中正くん」と答え、これに万波選手は顔を覆い照れた様子を見せます。

北山投手へのインタビューはこれで終わり、この日の快投についてや5000勝についての質問は無し。話し足りなそうな北山投手はインタビューが締めくくられ「ちょっとしゃべ…えっ」と困惑の様子を見せました。

次にインタビューを受けた万波選手へもこの日のホームランの感想などの質問は無く、「背番号と同じだけホームランを打ってくれますか？」というお願いが。これに万波選手は「マジか…俺の背番号知ってるかな(笑)」と反応した後、「頑張ります」と苦笑いで“66”本塁打を約束しました。

普段と異なるテイストのヒーローインタビューを受けた両選手。インタビュー後は大役を務め上げた子どもとハイタッチをかわすと、ファンからも子どもへ声援と拍手が送られました。