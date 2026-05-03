井上vs中谷の「THE DAY」

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。世界が注目した伝説の1日。“プロ野球関係者”も試合を彩り、「可愛いよ」「堂々としていた」と野球ファンも沸き立っていた。

5万5000席のチケットが完売した日本人2人による「THE DAY」は12ラウンドの死闘となった。この試合でラウンドガールを務めたのが、西武、ソフトバンクなどで捕手として活躍した細川亨氏の長女で、モデルや女優として活躍する細川愛倫さんだった。

細川さんは自身のSNSを更新し、ビッグイベントを振り返った。「ラウンドガールデビューしました」と綴り、「東京ドームの真ん中に立つことなんて初めてだから、ワクワクしかなくて、リハーサルから楽しめました」「すごいいい経験をさせていただき、ありがとうございました」と、伝説の試合を間近で見届けられたことに感謝を届けた。

試合中からラウンドガールは話題を呼んでいたが、細川さんがプロ野球OBの娘だと知らなかったファンも多かったようで、SNS上では「ラウンドガール細川の娘なの!?」「え、マジで」「娘ちゃんじゃん！」と話題を呼んだ。

また、大役を振り返った投稿には「お疲れさまでした」「めっちゃ可愛かったです」「超めっちゃ可愛いすぎ」「試合に華を添えてましたね」とファンも拍手を送った。（Full-Count編集部）