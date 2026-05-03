「ＴＲＦ」のＤＪ ＫＯＯが３日、東京・秋葉原で開催された「ＶＴｕｂｅｒ ＥＸＰＯ ２０２６」に出席した。

昨年８月に迎えたＤＪ活動４５周年を記念して様々なプロジェクトに挑戦する一環として、自身をＶＴｕｂｅｒ化した「ＶＪ ＫＯＯ」をお披露目。「全データを学習し、完璧に再現しました！」と話すＶＪ ＫＯＯに、「すごいじゃん！ ＤＪ ＫＯＯのリアルじゃん！」と興奮気味に喜んだ。

さらに、ＶＪ ＫＯＯが「私はＤＪ ＫＯＯのバーチャルバージョンです。つまり、ＴＲＦのメンバーです！」と宣言。ところが、ＤＪ ＫＯＯは「ＴＲＦは３３年目になるんですけど、僕は小室（哲哉）さんから『ＴＲＦに入りなよ』って言われたこと一回もなくて」と打ち明け「（ボーカルの）ＹＵ−ＫＩとダンサーさんチームは小室さんから『メンバーになって』って言われただけど、僕は押しかけて小室さんの弟子になった」と回想した。

さらに、「ジャケット写真の撮影がある時に、そこ（撮影現場）に行っちゃうというので３３年間やってきてる。暫定的なメンバーでやってきました」と告白。一方で「でも、リーダーの位置を勝ち取ってるんですよ」と胸を張っていた。