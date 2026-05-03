「ＶＴｕｂｅｒ　ＥＸＰＯ　２０２６」に出席したＤＪ　ＫＯＯ

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　「ＴＲＦ」のＤＪ　ＫＯＯが３日、東京・秋葉原で開催された「ＶＴｕｂｅｒ　ＥＸＰＯ　２０２６」に出席した。

　昨年８月に迎えたＤＪ活動４５周年を記念して様々なプロジェクトに挑戦する一環として、自身をＶＴｕｂｅｒ化した「ＶＪ　ＫＯＯ」をお披露目。「全データを学習し、完璧に再現しました！」と話すＶＪ　ＫＯＯに、「すごいじゃん！　ＤＪ　ＫＯＯのリアルじゃん！」と興奮気味に喜んだ。

　さらに、ＶＪ　ＫＯＯが「私はＤＪ　ＫＯＯのバーチャルバージョンです。つまり、ＴＲＦのメンバーです！」と宣言。ところが、ＤＪ　ＫＯＯは「ＴＲＦは３３年目になるんですけど、僕は小室（哲哉）さんから『ＴＲＦに入りなよ』って言われたこと一回もなくて」と打ち明け「（ボーカルの）ＹＵ−ＫＩとダンサーさんチームは小室さんから『メンバーになって』って言われただけど、僕は押しかけて小室さんの弟子になった」と回想した。

　さらに、「ジャケット写真の撮影がある時に、そこ（撮影現場）に行っちゃうというので３３年間やってきてる。暫定的なメンバーでやってきました」と告白。一方で「でも、リーダーの位置を勝ち取ってるんですよ」と胸を張っていた。