「父は“ウルトラマン”、母は“元モー娘。”」素顔解禁でSNS騒然！フォロワー115万人超の17歳「最強サラブレッド」の正体。
芸能界では、親が有名人である「2世タレント」が多く活躍している。今回注目するのは、そんな2世タレントの中でも「モデル」として人気を集める女性芸能人たちだ。親から恵まれたルックスを受け継いだ彼女たちは、早くからモデルとして頭角を現すケースが多い。
◆世界的ブランドを席巻するKōki,
まず代表格として挙げられるのが、木村拓哉と工藤静香の次女で、モデル・女優として活躍するKōki,だ。日本を代表するイケメン俳優の父と、トップアイドル・歌手として一世を風靡した母からビジュアルの良さを受け継ぎ、高身長でスタイル抜群のKōki,は2018年にわずか15歳で人気ファッション誌『ELLE Japan』の表紙を飾った。その後、ブルガリやシャネルといった世界的ブランドのアンバサダーに相次いで就任している。
国内外の数々の雑誌で表紙を飾るだけでなく、2019年にはパリ・コレクションでランウェイデビューも果たした。若い世代を中心にカリスマ的な支持を集め、公式インスタグラムのフォロワーは361万人を突破。現在もモデルとして注目を集めるKōki,は、2025年10月にイタリアの下着ブランド「Intimissimi」の日本初ローカルアンバサダーに就任。「第42回ベストジーニスト2025」では協議会選出部門を受賞するなど、モデルとして圧倒的な支持を得ている。
◆「なりたい顔No.1」香音の実力
Kōki,と並びモデル・女優として注目されるのが、香音だ。父にタレントの野々村真、母に元アイドルの野々村俊恵を持つ香音は、子役として早くからキャリアをスタート。2013年にはオーディションでグランプリを獲得し、『ニコ☆プチ』の専属モデルに就任した。
その後、『nicola』『Popteen』などの人気ファッション誌を経て、2021年からは『non-no』の専属モデルとして活躍。「東京ガールズコレクション」や「GirlsAward」といったファッションイベントの常連として同世代からの支持を集め、「ティーンがなりたい顔No.1」にも選ばれた。現在はモデル業にとどまらず、ドラマや映画への出演、バラエティ番組への進出など、活動の場を広げている。
◆素顔解禁でSNS騒然！希空
Kōki,、香音と同様に芸能界のサラブレッドとして話題を集めているのが、インフルエンサー・モデルの希空だ。父は俳優の杉浦太陽、母は元モーニング娘。のタレント・辻希美という華やかな家庭に育つ希空は、2024年11月26日にインスタグラムとYouTubeチャンネルを開設し、一般への素顔を初公開した。現在は芸能事務所にも所属し、「東京ガールズコレクション」などのファッションイベントにも出演中だ。
かつてトップアイドルとして活躍した母・辻にそっくりと評判で、フォロワー115万人超の公式インスタグラムはすでに大きな影響力を持つ。アイドルとしても十分通用するほどのかわいらしさで、幅広い世代から支持を集めている。
◆『Seventeen』抜擢の新星・梶原叶渚
最後に紹介するのが、お笑いコンビ・キングコングの梶原雄太を父に持つ梶原叶渚だ。父のYouTubeチャンネルへの出演をきっかけに注目を集め、2023年にはファッション誌『Cuugal』の専属モデルに就任。その後、大手芸能事務所への所属を機に女優としての活動もスタートし、ドラマを中心に作品への出演を重ねている。
2025年には人気ファッション誌『Seventeen』の専属モデルに抜擢され、「東京ガールズコレクション」や「GirlsAward」などのファッションショーにも参加。着実に人気を拡大している注目株だ。
今回取り上げた4人に共通するのは、親の名声をバネに、自分自身の魅力で着実にキャリアを築いているという点だ。2世タレントへの注目はとかく「親の七光り」という視点で語られがちだが、彼女たちの活躍はそうした見方を軽々と超えている。今後のさらなる成長と飛躍に期待したい。気になる人物がいれば、公式インスタグラムもぜひチェックしてみてほしい。
＜文／ゆるま小林＞
【ゆるま 小林】
某テレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。退社後、フリーランスの編集・ライターに転身し、ネットニュースなどでテレビや芸能人に関するコラムを執筆
◆世界的ブランドを席巻するKōki,
まず代表格として挙げられるのが、木村拓哉と工藤静香の次女で、モデル・女優として活躍するKōki,だ。日本を代表するイケメン俳優の父と、トップアイドル・歌手として一世を風靡した母からビジュアルの良さを受け継ぎ、高身長でスタイル抜群のKōki,は2018年にわずか15歳で人気ファッション誌『ELLE Japan』の表紙を飾った。その後、ブルガリやシャネルといった世界的ブランドのアンバサダーに相次いで就任している。
◆「なりたい顔No.1」香音の実力
Kōki,と並びモデル・女優として注目されるのが、香音だ。父にタレントの野々村真、母に元アイドルの野々村俊恵を持つ香音は、子役として早くからキャリアをスタート。2013年にはオーディションでグランプリを獲得し、『ニコ☆プチ』の専属モデルに就任した。
その後、『nicola』『Popteen』などの人気ファッション誌を経て、2021年からは『non-no』の専属モデルとして活躍。「東京ガールズコレクション」や「GirlsAward」といったファッションイベントの常連として同世代からの支持を集め、「ティーンがなりたい顔No.1」にも選ばれた。現在はモデル業にとどまらず、ドラマや映画への出演、バラエティ番組への進出など、活動の場を広げている。
◆素顔解禁でSNS騒然！希空
Kōki,、香音と同様に芸能界のサラブレッドとして話題を集めているのが、インフルエンサー・モデルの希空だ。父は俳優の杉浦太陽、母は元モーニング娘。のタレント・辻希美という華やかな家庭に育つ希空は、2024年11月26日にインスタグラムとYouTubeチャンネルを開設し、一般への素顔を初公開した。現在は芸能事務所にも所属し、「東京ガールズコレクション」などのファッションイベントにも出演中だ。
かつてトップアイドルとして活躍した母・辻にそっくりと評判で、フォロワー115万人超の公式インスタグラムはすでに大きな影響力を持つ。アイドルとしても十分通用するほどのかわいらしさで、幅広い世代から支持を集めている。
◆『Seventeen』抜擢の新星・梶原叶渚
最後に紹介するのが、お笑いコンビ・キングコングの梶原雄太を父に持つ梶原叶渚だ。父のYouTubeチャンネルへの出演をきっかけに注目を集め、2023年にはファッション誌『Cuugal』の専属モデルに就任。その後、大手芸能事務所への所属を機に女優としての活動もスタートし、ドラマを中心に作品への出演を重ねている。
2025年には人気ファッション誌『Seventeen』の専属モデルに抜擢され、「東京ガールズコレクション」や「GirlsAward」などのファッションショーにも参加。着実に人気を拡大している注目株だ。
今回取り上げた4人に共通するのは、親の名声をバネに、自分自身の魅力で着実にキャリアを築いているという点だ。2世タレントへの注目はとかく「親の七光り」という視点で語られがちだが、彼女たちの活躍はそうした見方を軽々と超えている。今後のさらなる成長と飛躍に期待したい。気になる人物がいれば、公式インスタグラムもぜひチェックしてみてほしい。
＜文／ゆるま小林＞
【ゆるま 小林】
某テレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。退社後、フリーランスの編集・ライターに転身し、ネットニュースなどでテレビや芸能人に関するコラムを執筆