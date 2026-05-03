「エアコンが効きません」「ここで降ろしてください」など海外旅行時に役立つ英語フレーズ

このゴールデンウィークを利用して海外旅行を楽しんでいる人も多いはず。また、今年の夏休みは海外へ行こうと旅行計画を立てている人も少なくないのではないでしょうか。その中には言葉の壁、特に英語の壁に不安を感じている人もいるかもしれません。昨今は翻訳アプリなどの普及によってその壁は低くなってきていますが、空港やホテル、レストランなどを利用するときに、とっさの一言や返答が必要になる場面もあります。最低限の英語だけでも話せるようになると現地でのコミュニケーションもスムーズになり、海外旅行もより楽しいものになりますよね。

そこで、初心者でも覚えやすく、確実に伝わる短い英会話を提案しているオンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」のSP版をお届けします。今回は、ホテルの客室の不備を伝えたり、タクシーで行き先を伝えるときなど、海外旅行時に役立つ英語表現を解説していきます。

ホテルで「不備」を伝える英語フレーズ

「旅にトラブルはつきもの」とよく言いますが、その内容は大きなものから小さなものまでさまざま。慣れない土地でのトラブルは不安いっぱいですが、特に海外の場合、言葉の壁もあり、不安はさらに募ります。海外のホテルでよくある不具合に遭遇した際、自分が困っていることをきちんと伝えられるよう最低限覚えておきたい英語フレーズを紹介します。

【1】 The AC is not working. 「エアコンが効きません」

【解説】「not working」は「動いていない／機能していない」という意味で、設備トラブル全般に使える便利な表現です。「AC」は「Air Conditioner」の略で、日常会話ではこの言い方がよく使われています。

【2】 The toilet is clogged. 「トイレが詰まっています」

【解説】「clogged」は「詰まっている」という意味で、水回りのトラブルによく使われます。「The toilet is clogged and won’t flush.（トイレが詰まって流れません）」のように具体的な状況を少し足すとより伝わりやすくなります。

【3】 There’s no hot water in the shower. 「シャワーのお湯が出ません」

【解説】「There’s no 〜」は「〜がない」というシンプルな言い方です。そのほかに、「The shower is not working.」のように「not working」を使った言い方もできるので合わせて覚えておきましょう。

タクシーで行き先を伝える際の英語表現

現地の空港に到着後、ホテルまでタクシーを利用する人も多いと思いますが、運転手に目的地をうまく伝えられるか、無事に到着することができるか不安に感じることもありますよね。「〇〇へ行ってください」「この住所にお願いします」など、最低限の英語が言えるだけで安心感が大きく変わります。覚えておくと便利なフレーズをいくつか紹介します。

【1】 Can you take me to 〜? 「〜まで行ってもらえますか？」

【解説】「Can you〜？」は何かを依頼したいときに使える定番フレーズです。「Can you take me to this hotel?（このホテルまで行ってもらえますか？）」のように、「to」の後には行きたい場所を入れて使いましょう。

【2】 This address, please. 「この住所にお願いします」

【解説】メモやスマホ画面を見せながら使える実用的なフレーズです。「This address, please.（この住所にお願いします）」と言いながら行きたい場所の住所を見せればOK。最後に必ず「please（お願いします）」をつけるのを忘れないようにしましょう。

【3】 Please drop me off here. 「ここで降ろしてください」

【解説】目的地の少し手前や、混雑している場所などで「このあたりで大丈夫です」と伝えたいときに使うフレーズです。「drop off」は「降ろす」という意味で、タクシーではとてもよく使われるのでぜひ覚えておきましょう。

「もう少し安くしてもらえませんか？」の英語表現

海外旅行ではショッピングも楽しみのひとつ。自分用はもちろん、家族や友だちへのお土産を選ぶ時間も楽しいですよね。特に、街の中にある雑貨店や露店などでは交渉次第で提示された価格より安くなる場合もあるので、お店の人とコミュニケーションを取りながらの買い物も旅をさらに楽しいものにしてくれます。「もう少し安くなりますか？」など、買い物時の価格交渉に役立つ英語表現を紹介します。

【1】 Can you give me a discount? 「割引してもらえますか？」

【解説】「discount」は「値引き・割引」を意味する単語です。シンプルで分かりやすく、観光地や市場などでよく使われます。「Can you give me a discount if I buy two?（2つ買ったら割引してもらえますか？）」のように条件を添えることもできます。

【2】 Could you lower the price a little? 「少し値段を下げてもらえますか？」

【解説】「lower the price」は「価格を下げる」という意味で、「a little」を入れることで控えめな印象になります。「Could you lower the price a little? It’s a bit over my budget.（少し値段を下げてもらえますか？予算オーバーで）」のように言うと柔らかく伝えられます。

【3】 Can you give me a better price? 「もう少し良い値段になりますか？」

【解説】直接「安くして」と言わず、「better price」と表現することで丁寧さが出ます。交渉に慣れているお店で特に使いやすい言い方です。「Can you give me a better price for this one?（これ、もう少し良い値段になりますか？）」のように言ってみましょう。

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