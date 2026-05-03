有村架純、12年来の親友・俳優が登場 意外な素顔を暴露「ニュートラルなやつは全然やってくれる」
俳優の有村架純がきょう3日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00〜）に出演する。
【動画】元同居人が秘蔵写真を大公開…有村架純もツッコみ「ちょっとー」
林修が“時代のカリスマ”と対峙する「インタビュアー林修」。ゲストは、現在放送中の日曜劇場『GIFT』で熱演を見せ、数々の主演作で日本中を魅了し続ける有村架純。
清楚で順風満帆なイメージの強い有村だが、その役者人生は度重なる「試練」の連続であった。中学時代、事務所のオーディションに落ちるも、1年後に自ら電話して合格を掴み取った執念のデビューエピソードを明かす。
VTRでは、有村を深く知る二人の実力派俳優が登場。4度の共演を経た盟友・山田裕貴は、共演した映画『ストロボ・エッジ』で、廣木隆一監督から、リハーサルを何十回も繰り返し行った日々を語り、その経験が、今の二人の役者としての礎になっていると回想する。
一方、12年来の親友・高畑充希は、自身が出産した翌日にいち早く駆けつけてくれたという、家族のような絆を感じさせるプライベートの素顔を熱く語る。
予告動画で、高畑は「たぶん『なんでやねん』っていうイメージ、皆さんないと思うんです、架純に。なんかそういうニュートラルなやつは全然やってくれる」と打ち明ける。しかし、林がボケを振ると、まさかの反応が…。
【動画】元同居人が秘蔵写真を大公開…有村架純もツッコみ「ちょっとー」
林修が“時代のカリスマ”と対峙する「インタビュアー林修」。ゲストは、現在放送中の日曜劇場『GIFT』で熱演を見せ、数々の主演作で日本中を魅了し続ける有村架純。
清楚で順風満帆なイメージの強い有村だが、その役者人生は度重なる「試練」の連続であった。中学時代、事務所のオーディションに落ちるも、1年後に自ら電話して合格を掴み取った執念のデビューエピソードを明かす。
一方、12年来の親友・高畑充希は、自身が出産した翌日にいち早く駆けつけてくれたという、家族のような絆を感じさせるプライベートの素顔を熱く語る。
予告動画で、高畑は「たぶん『なんでやねん』っていうイメージ、皆さんないと思うんです、架純に。なんかそういうニュートラルなやつは全然やってくれる」と打ち明ける。しかし、林がボケを振ると、まさかの反応が…。