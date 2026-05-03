急な涙もろさに戸惑い…家族に「どうしたの？」と驚かれるほど涙が止まらないと悩む60代男性に共感、アドバイス続々

急な涙もろさに戸惑い…家族に「どうしたの？」と驚かれるほど涙が止まらないと悩む60代男性に共感、アドバイス続々