プレミアリーグ 25/26の第35節 アーセナルとフラムの試合が、5月3日01:30にエミレーツ・スタジアムにて行われた。

アーセナルはビクトル・ギェケレシュ（FW）、レアンドロ・トロサール（MF）、エベレチ・エゼ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフラムはラウル・ヒメネス（FW）、サムエル・チュクウェゼ（MF）、エミール・スミスロウ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の9分に試合が動く。アーセナルのブカヨ・サカ（FW）のアシストからビクトル・ギェケレシュ（FW）がゴールを決めてアーセナルが先制。

さらに40分アーセナルが追加点。ビクトル・ギェケレシュ（FW）のアシストからブカヨ・サカ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに45+4分アーセナルが追加点。レアンドロ・トロサール（MF）のアシストからビクトル・ギェケレシュ（FW）がヘディングシュートで3-0。3点差となる。

ここで前半が終了。3-0とアーセナルがリードしてハーフタイムを迎えた。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。3-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、アーセナルが3-0で勝利した。

なお、フラムは23分にサシャ・ルキッチ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-03 03:30:15 更新