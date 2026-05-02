人気ユーチューバーのヒカキン（３７）が２日、自身のユーチューブチャンネルでライブ配信。この日東京ドームで行われた世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ・井上尚弥と中谷潤人の一戦を見守った。

試合は井上が中谷を判定で下し、無敗対決を制した。

世紀の一戦だけに、ＫＯ決着を期待する声も多かった。ＨＩＫＡＫＩＮは「これが結末か〜」と受け止め。「人によっては地味だったと言われるかもしれない。でも、これが２人の戦いなんだよ」と率直にコメントした。

井上の戦いぶりに、恐怖すら感じたという。「結構モンスター怖いっておれ思っちゃったよ。勝ってるし最後、『もう何もしないよ？ 来ないと終わっちゃうよ？』みたいなのが怖かったねー」と振り返り。

「井上チャンピオンが階級をスーパーバンタムにあげて、中谷選手みたいなフレームが明らかに自分より大きい選手を相手に、相手の土俵で戦わないというのを最初から最後まで徹底しきったっていう試合だったね」とまとめた。

中谷を「モンスターのとんでもないパンチもらわなかったんだよ、もらっても立ってた。他の選手だったら絶対やられてるよこれ」と称えると「ただ、勝ちに徹したよモンスターはまじで」と総括した。