V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）のレーヴィス栃木は、5月16日（金）と17日（土）に香港でバレーボール教室とエキシビジョンマッチを開催すると発表した。

今回の活動は国際交流とバレーボール競技の普及促進を目的として実施され、2025年末に栃木県で開催された香港の小中学生を招いてのバレーボール教室に続く交流事業となる。

16日（金）には、香港市内にて現地の小中学生を対象としたバレーボール指導や交流イベントを実施。続く17日（土）には同じく香港市内にて、香港A1リーグ所属チームとのエキシビジョンマッチを開催するとしている。

R栃木の参加選手はミドルブロッカーのタナカショーン力、アウトサイドヒッターの笠利真吾、林雅裕と小野翔平、セッターの赤川尚暉、オポジットの荒木田光一ら6選手が予定されている。

今回の活動に関して、R栃木はコメントを発表している。

「レーヴィス栃木は、地域に根差したクラブとして国内外との交流を積極的に推進し、スポーツを通じた人材育成・国際交流・地域活性化に今後も取り組んでまいります」