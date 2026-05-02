お兄ちゃん猫たちにごあいさつする子猫の姿が尊いと反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は13万回を超え「沢山お兄ちゃんがいて良かったね」「みんな戸惑いながらも優しい反応」「よちよち歩きが可愛いですね」といったコメントが集まっています。

【動画：5匹のお兄ちゃん猫が『小さな子猫』と対面した結果……尊すぎる『リアクション』】

鼻チューでごあいさつ

Instagramアカウント「ゆうcats」に投稿されたのは、先住猫たちにあいさつをする子猫の姿です。子猫の「けむ子」ちゃんが最初にごあいさつしたのは「ほっけ」くん。

猫同士のあいさつは鼻と鼻を近づけて行われますが、まだよちよち歩きのけむ子ちゃんも、しっかり鼻をくっつけてごあいさつができたそうです。ほっけくんもそんな姿をやさしく見守ってくれたといいます。

たじたじなお兄ちゃん

次は「ちーた」くんとのごあいさつです。体をよじ登ってくるけむ子ちゃんに少し戸惑う様子を見せたちーたくんでしたが、怒ることなく受け入れてくれたようです。

けむ子ちゃんも、お兄ちゃんに精一杯甘えていたのかもしれません。

続いて「うに」くん、「シンバ」くん、「サン」くんの元へ。けむ子ちゃんが近づくと怖がって逃げたり、後ずさりしたりしてしまったそうです。

初対面では「シャー！」と威嚇してしまうケースも多い中、お兄ちゃん猫たちは誰も威嚇しなかったのだとか。その懐の深さと、ちびっこにタジタジな様子が相まって、なんとも微笑ましい光景でした。

みんな家族に

その後、けむ子ちゃんとお兄ちゃんたちはすっかり仲良くなったそうです。今ではみんなで並んで「ニャルソック」に励んだり、おもちゃで遊んだりしているといいます。

やさしい家族に囲まれて、幸せいっぱいに過ごすけむ子ちゃんなのでした。

投稿には「ちぃた君の「どうすんのコレ ⋯」って感じの表情がツボにハマりました」「誰もシャーッ！しないの偉い！優しいお兄ちゃん達ですね」「お兄ちゃん達皆に囲まれて幸せだね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「ゆうcats」では、投稿者さんの愛猫たちの成長や日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ゆうcats」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。