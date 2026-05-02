◆卓球 世界選手権団体戦 第５日（２日、英ロンドン）

１００周年記念大会がロンドンで行われ、リーグ戦から登場の世界チームランク２位の日本女子が同５７位のイングランドとの初戦を迎えた。

第１試合はシングルス世界ランク５位の張本美和（木下グループ）がイングランドの新星、同２９０位のティアーナー・ユーと対戦し、ゲーム（Ｇ）カウント３―０で先勝し、エースが日本女子に勢いをもたらした。サーブから３球目のバックハンドドライブで最初の点を挙げると、怒とうの１１連続得点。１１―０で先取した。第２Ｇは１１―２、第３Ｇは相手に粘られながらも、７―７から連続得点で振り切った。

第２試合は同１１位の早田ひな（日本生命）、第３試合は同１６位の長崎美柚（木下グループ）が控えている。世界チームランクは格下のイングランドを相手だが、金メダルを目指す日本は、エース格を投入。団体戦でシングルス最大５試合が行われ、３戦先勝方式で実施されている。

決勝トーナメントのシードを決めるリーグ戦は、この日からスタートし、日本女子は初日からダブルヘッダーで現地時間２日午前のイングランド戦後、午後の第２試合では同５位のフランスと対戦する。５大会連続銀メダルの日本女子は、１９７１年大会以来、５５年ぶりの金メダル獲得を目指す。

◆大会方式 男女とも各６４の国・地域が２つの類に分かれ、〈１〉日本を含む世界ランク上位７チームと開催国のイングランドの計８チームは、リーグ戦でシード順を決め、全チームが決勝トーナメント（Ｔ）に進む。〈２〉残りの５６チームが４チームずつ１４組に分かれて予選リーグを行い、各組１位と２位の１０チームの計２４チームが決勝Ｔに進出。決勝Ｔは４日〜１０日に〈１〉と〈２〉で勝ち上がったチームの計３２チームで争う。