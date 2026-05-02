警察は、新潟バイパスでスピード違反の取り締まりを実施し連休中の安全運転を呼びかけました。



取り締まりは午前５時から新潟市東区の新潟バイパス、逢谷内IC～竹尾ICの間で実施。



約１時間半で１２台の違反車両を取り締まりました。



警察は、高速道路やバイパスなど制限速度が速い道路では、

死亡事故など重大事故につながりやすいとして注意を呼びかけています。



■新潟東警察 交通課 成田仁課長

「大型連休ということで遠出であったり慣れない道を旅行する機会も増えるかと思います。

ゆとりをもって、交通ルールをしっかり守って事故のない楽しい大型連休を皆さんに過ごしてもらいたいと考えております。」



県内では、去年のゴールデンウィークに３３件の交通事故が発生しています。