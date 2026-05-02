17LIVE、メゾピアノ ジュニアとの初コラボレーションアプリ内イベントを開催
ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)｣が1日より、mezzo piano junior(メゾピアノ ジュニア)と初のコラボレーションとなるアプリ内イベント「あの日の『大好き』は、一生モノ。メゾピアノ・カラフル・パーティー」を開催している。
「あの日の『大好き』は、一生モノ。メゾピアノ・カラフル・パーティー」
○メゾピアノの限定デジタルプライズなどを贈呈
「あの日の『大好き』は、一生モノ。メゾピアノ・カラフル・パーティー」は、「17LIVE」ユーザーであれば、誰でも参加可能。イベント期間中は、メゾピアノをモチーフにしたコラボレーションギフト(有料)が用意され、一定の条件を達成したユーザーやランキング上位者には、メゾピアノの限定デジタルプライズや、ベリエちゃんをモチーフにしたポシェットやネイルチップなどのオフィシャルグッズが贈呈される。なお、グッズによって達成条件が異なり、詳細は「17LIVE」アプリ内のイベントページに記載されている。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。
「あの日の『大好き』は、一生モノ。メゾピアノ・カラフル・パーティー」
○メゾピアノの限定デジタルプライズなどを贈呈
「あの日の『大好き』は、一生モノ。メゾピアノ・カラフル・パーティー」は、「17LIVE」ユーザーであれば、誰でも参加可能。イベント期間中は、メゾピアノをモチーフにしたコラボレーションギフト(有料)が用意され、一定の条件を達成したユーザーやランキング上位者には、メゾピアノの限定デジタルプライズや、ベリエちゃんをモチーフにしたポシェットやネイルチップなどのオフィシャルグッズが贈呈される。なお、グッズによって達成条件が異なり、詳細は「17LIVE」アプリ内のイベントページに記載されている。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。