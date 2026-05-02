1日（金）、セリエAのプレーオフ決勝1stレグが行われ、アウトサイドヒッターの石川祐希が所属するペルージャはチヴィタノーヴァとホームで対戦した。

ペルージャはレギュラーシーズン1位で3戦先勝方式のプレーオフに進出。モンツァとの準々決勝、ピアチェンツァとの準決勝でそれぞれ3連勝を飾り、決勝へと駒を進めた。

ここまでプレーオフで出場のない石川は今試合もベンチスタートとなった。第1セットは中盤までペルージャがリードを保つ。一時、15-14と1点差まで詰め寄られたペルージャだが、逆転は許さず。最後はワシム・ベンタラ（オポジット）のブロックポイントで、ペルージャが第1セットを制した。

続く第2セットはブロックポイントで勢い付いたペルージャが一気に前に出る。その後も点差を広げていったペルージャは25-17の大差で第2セットを取る。

第3セットもペルージャが先行する入りに。2セットダウンで後がないチヴィタノーヴァに粘られる場面もあったものの、リードをキープし続けたペルージャ。25-22で第3セットを取り切り、ストレート勝利を飾った。

攻守で安定した強さを見せたペルージャが決勝の1stレグで完勝を収めた。なお、石川の出場機会はなしに終わっている。次戦の2ndレグは4日（火）1:00よりチヴィタノーヴァのホームで行われる。

■試合結果

ペルージャ 3-0 チヴィタノーヴァ

第1セット 25-21

第2セット 25-17

第3セット 25-22