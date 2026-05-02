◇ラグビー リーグワン第１７節（２日、秩父宮ほか）

レギュラーシーズン（ＲＳ）３試合が行われ、すでに３チームが決まっているプレーオフ争いは、進出する上位６チームが決まった。ＲＳ５位の東京ＳＧが、同７位のトヨタを５４―３８で下し、同６位のＢＬ東京が、同８位の静岡に３５―２９で勝利。この日上位チームがいずれも勝ったことで、トヨタとの勝ち点が１試合最大の「５」以上離れたため、４位のＢＲ東京も含めて今季のＰＯ進出チームが決まった。

混沌のＰＯ争いに決着がついた。この日まで２試合を残し、６位ＢＬ東京と勝ち点差１０以内には５チーム。９位横浜までに可能性があった。ただこの日、５位の東京ＳＧと６位のＢＬ東京が、いずれも下位のトヨタ（７位）、静岡（８位）との直接対決に勝利。それぞれ勝ち点を４４、３９と伸ばし、１試合を残して７位トヨタと６点差がついたため、ＢＬ東京の６位以内が確定した。

２連覇王者のＢＬ東京は今季、一時７連敗を喫するなど苦しみながらもＰＯ決定。東京ＳＧは、前身のトップリーグ時代から８季連続の進出となった。そして３日に第１７節を控えるＢＲ東京は、この日他チームの結果により、チーム史上初のＰＯ進出が決まった。上位３チームは神戸、埼玉、東京ベイが決定済み。

◇リーグワン・プレーオフ進出チーム（第１７節時点の順位）

〈１〉神戸（１５勝２敗、勝ち点７１）

〈２〉埼玉（１５勝２敗、勝ち点６９）

〈３〉東京ベイ（１３勝３敗、勝ち点６４）※

〈４〉東京ＳＧ（８勝９敗、勝ち点４４）

〈５〉ＢＲ東京（９勝７敗、勝ち点４１）※

〈６〉ＢＬ東京（８勝９敗、勝ち点３９）

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〈７〉トヨタ（７勝１０敗、勝ち点３３）

※は３日に第１７節