世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。アメリカの「スーパーに強盗 警察官のせ逃走 車内で激しい攻防」についてです。

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アメリカ・カリフォルニア州でスーパーの前に現れた1台の車。駐車するかと思いきや店舗のドアを突き破りました。車からはフードをかぶった男が…。

これは、スーパーの防犯カメラが捉えた強盗団の映像です。

通報を受け、警察官が駆けつけます。1人の警察官が銃を構え、車内に入りました。

このあと、まさかの事態が...！

なんと、前方のパトカーを押しのけ強行突破。警察官を乗せたまま、逃走したのです。

警察官

「止まれ！止まれ！」

男

「出て行け！」

車内では、緊迫のやりとりが繰り広げられます。

男

「このままどっかに突っ込むぞ！俺はつかまらねーぞ！」

警察官

「止まれ！」

そして――

警察官

「止まらないと撃つぞ！」

銃を取り出した警察官。それでも男は止まろうとせず、足を銃で撃たれました。その後、男は車を止め徒歩で逃げましたが、まもなく身柄を確保されました。

強盗団による大胆な逃走劇。運転していた男は、無罪を主張しているということです。