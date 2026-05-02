警察による男の自宅アパートの捜索

大分県豊後大野市の山中に18歳の女性の遺体を遺棄した疑いで逮捕された男が、2日殺人の疑いで再逮捕されました。

遺体が見つかった山中付近

殺人の疑いで再逮捕されたのは大分市元町の無職・姫野忠文容疑者58歳です。

警察によりますと、姫野容疑者は3月3日ごろ、自宅で中津市の18歳の女性の首をナイフで突き刺し、殺害した疑いがあるということです。

姫野容疑者は容疑を認めているということです。

女性は3月2日の午後11時半ごろ、自宅にいるのを家族が確認したのを最後に行方不明になっていて、捜査の過程で姫野容疑者の関与が浮上。姫野容疑者は豊後大野市の山中に3月上旬ごろ女性の遺体を遺棄した疑いで、4月に逮捕・送検されていました。

捜査関係者によりますと、姫野容疑者と被害者は金銭を巡りトラブルになったということです。

警察の捜査

また、姫野容疑者は「自宅にあったナイフで殺害した」「ナイフと被害者のスマートフォンを海に捨てた」などと話していて、警察が捜索したところ、供述通りナイフなどが見つかっていました。

警察は裏付け捜査を進めていましたが、容疑が固まったことから、2日殺人の疑いで姫野容疑者を再逮捕しました。