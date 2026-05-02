毛布にくるまれたワンコを優しく撫でるおじいちゃん。その何気ないひとときに投げかけられた質問から、思わぬ“告白”が始まったといいます。

話題の投稿は記事執筆時点で87万再生を突破し、「ずっと幸せに暮らしてね」「ドヤ顔がかわいい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬を溺愛しているおじいちゃんに『可愛い？』と問いかけてみたら…本当の孫のように『愛を語る光景』】

溢れ出す愛…

TikTokアカウント「colochan2022」に投稿されたのは、おじいちゃんとフレンチブルドッグのコロちゃんの日常のひとコマ。まん丸なお顔が可愛らしいコロちゃんは、おじいちゃんのすぐそばで、安心しきった様子を見せていたそうです。

この日、ピンクの毛布にくるまって横になるコロちゃんに寄り添いながら、おじいちゃんはやさしく頭や首元を撫でていたといいます。目を細めて微笑むその表情からは、言葉にしなくても伝わる愛情があふれているよう。

「可愛い？」から広がる愛情トーク

そんな穏やかな空気の中で投げかけられた「可愛い？」というひと言。するとおじいちゃんは、少し照れたように笑いながらも、ゆっくりと語り始めたといいます。気づけばコロちゃんに夢中になっていたことや、日に日に愛おしさが増していったことを、楽しそうに話していたんだとか。

さらに「毎日いないと気が済まない」といった言葉も飛び出し、その存在の大きさが自然と伝わってくる場面も。言葉の端々ににじむ想いからは、すでに家族の中心になっている様子が伝わってくるのでした。

一緒に過ごす時間が当たり前に

話は日々の暮らしにも及び、「ご飯も一緒に食べる」と語るおじいちゃん。お昼も夜も共に過ごしているのだとか。その何気ない日常こそが、かけがえのない時間になっているように感じられます。

コロちゃんもまた、そんなおじいちゃんのそばで落ち着いた様子を見せていたそう。さらに、どこか誇らしげな表情をのぞかせる瞬間もあり、“愛されている自覚があるかのよう”にも見えて思わずクスッとさせられます。本当の孫のように愛を語る光景は、多くの人の心をほっこり温めたのでした。

投稿には「おじいちゃんもコロちゃんもかわいい」「可愛がられてる、甘やかされてるって自分で分かってそうな表情ｗ」「途中の勝ち誇ったような顔可愛いｗｗ」「全部一緒にしたいって思うおじいちゃん、可愛くて尊い」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「colochan2022」では、コロちゃんと家族の温かい日常が数多く投稿されています。愛情たっぷりに過ごす姿に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「colochan2022」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。