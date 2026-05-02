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資産運用アドバイザーのガーコ氏（ガーコちゃんねる）が、「iDeCo、また改悪・・・やっぱりやめとくべき？」と題した動画を公開した。動画では、国民年金基金連合会が発表したiDeCo（個人型確定拠出年金）の手数料値上げの速報と、今後の制度変更に伴う懸念点、そして新NISAを踏まえた上での最適解について解説している。



今回の発表により、加入者が掛け金を出すたびに支払う納付手数料が、1回105円から120円に引き上げられる。2027年1月の納入分から適用され、毎月拠出する場合、年間で1440円の負担となる。ガーコ氏は、手数料自体の値上げ幅よりも「年単位拠出による手数料節約テクニックが使えなくなる」点が実質的な痛手であると指摘した。



さらに動画では、iDeCoを取り巻く「4つの改悪および改悪の火種」を紹介している。退職所得控除をフル活用するための期間が5年から10年へ延長された「10年ルール」への変更に加え、退職所得控除額自体の縮小議論、凍結中の「特別法人税（年率1.173%）」が復活するリスクなどが挙げられた。ガーコ氏は「運用中・出口に改悪の火種がある」と分析し、出口戦略における税負担の増加に警戒感を示した。



一方で、「入り口」である拠出限度額については、2027年1月引き落とし分から会社員や公務員で最大月額6万2000円へと大幅に引き上げられることや、加入可能年齢の70歳未満への引き上げといったメリットも説明している。



最後にガーコ氏は、iDeCoの今後の使い方について「制度変更に振り回されるストレスがない新NISAの非課税枠（1800万円）を優先的に埋めるべき」と結論づけた。その上で、NISAの枠を使い切る計画があり、さらに余裕資金がある人にとっては、iDeCoの所得控除メリットを活かす価値があると総括した。