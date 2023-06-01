

富本惣昭

富本惣昭が、舞台「怪物事変」-東京編-に出演が決定。屍鬼（クーラー）と人間の間に生まれた半妖の子、日下夏羽を演じ主演を務める。 「ジャンプSQ.」（集英社）で連載中の人気漫画『怪物事変』の舞台化が決定した。タイトルは『舞台「怪物事変」-東京編-』。主演・日下夏羽役には、ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズンの菊丸英二役などで知られる富本惣昭が抜擢された。

富本が演じるのは、屍鬼（クーラー）と人間の間に生まれた半妖の子、日下夏羽だ。演出陣には、総合演出に毛利亘宏、脚本・演出に鄭光誠を迎え、原作の世界観を舞台上に描き出す。公演は2026年9月17日から27日まで、東京・シアターHで上演予定となっている。

富本惣昭（日下夏羽役）コメント

この作品に出演させていただくことが決まり、 まず始めに自分が夏羽を演じられることが とても嬉しかったです。『純真無垢』という言葉を愛おしく思いつつも、 その反面怖さも感じました。そんな夏羽をまっすぐ、大切に演じたいと思います。 そして、隠神探偵事務所とどんな絡みができるのか既に楽しみです！本番は少し先ですが、観劇してくださる皆様に良い作品をお届けできるよう精進します！劇場でお待ちしております！