5月2日から5連休がスタート。各地では様々なイベントが予定されています。お出かけ情報を紹介するゴールデンウィークナビです。（5月1日時点）

【写真を見る】イルカふれあい、ジャンボこいのぼりくぐり 盛りだくさん！大分県内G.W.イベント情報

5月2日(土)

国東市で「弥生のムラ端午の節句」が行われます。赤ちゃんの健やかな成長を願う「泣き相撲」のほか、子どもたちが手にする道具で将来の職業を占うユニークな「物えらび」も開催されます。

空港ターミナルを発着するホーバークラフトの周遊便がスタート。およそ30分間のクルージングとなる空港周遊便は毎週土曜日に運航されます。

津久見市でつくみイルカ島フェスティバルが開催されます。ゴールデンウィーク限定のイルカパフォーマンスやキッチンカーが登場。イベントは今月6日までです。

5月5日(月)こどもの日

玖珠町でこどもの日恒例の日本童話祭が開催されます。町内2つの会場には祭りのシンボル、ジャンボ鯉のぼりがお目見えし、毎年人気のくぐり抜けも行われます。

杵築市の歴史絵巻、「きつきお城まつり」が行われます。見どころは甲冑を身にまとった参加者が城下町を練り歩く武者行列です。

そのほかのイベント

大分市のトキハ本店では全国の人気グルメが勢ぞろいする「THETIME＆おめざグルメフェスタ」が開催中です。きのうからは一部の店舗が入れ替わり第2弾がスタート。今月6日まで開催されています。

国宝・宇佐神宮では普段は見ることができない本殿を一般公開する特別拝観が行われます。3日から6日までの期間限定です。