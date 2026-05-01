上田桃夏、新曲「僕の彼女が宇宙人にさらわれまして」リリース決定
上田桃夏が4月30日に自身のYouTubeで生配信番組を行い、新曲リリース、ライブツアー、レーベル発足などの複数の重大発表を同時に行った。
番組は上田本人が進行を務め、最近YouTube配信を共にスタートさせた先輩アーティスト・心悠とともに展開。さらに、オーイシマサヨシや野島樺乃、SKE48熊崎晴香などの親交の深いアーティストから祝福コメント映像が寄せられ、約1時間にわたり彼女の「現在地」と「これから」を提示する内容となった。
この日の発表の核となったのは、新曲「僕の彼女が宇宙人にさらわれまして」のリリースだ。2年前にライブで初披露されて以降、音源化を望む声が多く寄せられていた楽曲であり、発表の瞬間にはコメント欄に歓喜の声が溢れた。
藤井フミヤやTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEなどのサポートを手がけてきた岸田勇気をプロデューサーに迎え、エンハンスド版として新たに生まれ変わっているとのこと。
配信内で1コーラスのみ披露された同曲は、インパクトのあるタイトルとは裏腹に、ありふれた失恋を描いた共感性の高い歌詞と、緻密に構築されたサウンドが印象的な1曲。これまでのイメージを塗り替える挑戦的な作品であることが、本人の言葉からも語られた。
さらに、6月からは東名阪ツアーの開催も決定。大阪公演を皮切りにスタートし、ファイナルとなる東京公演はバンド編成でのスペシャルバージョンが予定されている。
シングル「僕の彼女が宇宙人にさらわれまして」
2026年5月13日（水）デジタルリリース
＜上田桃夏 LIVE TOUR 2026「そうだ、そこからの話がね。」＞
2026年6月7日（日）アメリカ村 DROP
2026年6月28日（日）新栄シャングリラ
【チケット券種】
・VIPチケット 7,400円（税込）
・通常チケット 4,800円（税込）
・U-22チケット 3,400円（税込）
＜上田桃夏 LIVE TOUR 2026 Final「そうだ、そこからの話がね。」＞
2026年7月4日（土） GRIT at shibuya
【チケット券種】
・VIPチケット 7,900円（税込）
・通常チケット 5,300円（税込）
・U-22チケット 3,900円（税込）
ケット発売情報
プレリクエスト先行（ローソンチケット）
4月30日（木）23:00〜5月6日（水）23:59
受付URLはこちら→https://l-tike.com/uedamomoka/