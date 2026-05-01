上田桃夏が4月30日に自身のYouTubeで生配信番組を行い、新曲リリース、ライブツアー、レーベル発足などの複数の重大発表を同時に行った。

番組は上田本人が進行を務め、最近YouTube配信を共にスタートさせた先輩アーティスト・心悠とともに展開。さらに、オーイシマサヨシや野島樺乃、SKE48熊崎晴香などの親交の深いアーティストから祝福コメント映像が寄せられ、約1時間にわたり彼女の「現在地」と「これから」を提示する内容となった。

この日の発表の核となったのは、新曲「僕の彼女が宇宙人にさらわれまして」のリリースだ。2年前にライブで初披露されて以降、音源化を望む声が多く寄せられていた楽曲であり、発表の瞬間にはコメント欄に歓喜の声が溢れた。

藤井フミヤやTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEなどのサポートを手がけてきた岸田勇気をプロデューサーに迎え、エンハンスド版として新たに生まれ変わっているとのこと。

配信内で1コーラスのみ披露された同曲は、インパクトのあるタイトルとは裏腹に、ありふれた失恋を描いた共感性の高い歌詞と、緻密に構築されたサウンドが印象的な1曲。これまでのイメージを塗り替える挑戦的な作品であることが、本人の言葉からも語られた。

さらに、6月からは東名阪ツアーの開催も決定。大阪公演を皮切りにスタートし、ファイナルとなる東京公演はバンド編成でのスペシャルバージョンが予定されている。

シングル「僕の彼女が宇宙人にさらわれまして」

2026年5月13日（水）デジタルリリース