UGREENの「持ち運びストレスフリー」小型充電器、過去最安2千円台だ
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2026年4月30日（木）9時から5月3日（日）23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。
現在、コンパクトながら高出力を実現したUGREEN（ユーグリーン）のUSB-C充電器「Nexode Air 45W」がお得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
UGREENの充電器「Nexode Air 45W」が20％オフ。最大45W出力のパワフルさが特長
コンパクトさと高出力を両立させたUGREEN（ユーグリーン）のUSB-C充電器「Nexode Air 45W」が、20％オフで最安値となりお買い得です。
PD3.0/PPS/QCなどの充電規格に対応し、最大45W出力のパワフルさが魅力。iPhoneやiPad、MacBook Air、Androidスマートフォン、タブレット、ゲーム機器など幅広いデバイスの充電が可能です。
iPhone 17なら30分で70％まで、11インチiPad（A16）なら30分で35％まで充電が完了する優れモノです。
高出力なのにコンパクト＆折りたたみプラグ採用で、持ち運びもラクラク
次世代 GaN（窒化ガリウム）テクノロジーを搭載し、高出力ながら小型・軽量化を実現。本体サイズは30.7×30.7×36.1mmとコンパクトで、カバンに入れて持ち運ぶのがスムーズです。
折りたたみプラグを採用し、使わない時はスッキリ収納。カバンの中を傷つけたり、プラグが引っ掛かったりする心配がなく、移動時のストレスを解消しています。
耐久性＆安全対策もバッチリ！ 大切なスマホやノートPCを守る
キズや汚れから守るポリカーボネイトコーディングを施したマットな素材は、耐久性がありながら高級感を演出。日常使いからビジネスまで多彩なシーンになじみます。
日本の電気用品安全法に基づくPSE認証を取得しており、過電圧・過電流・過熱・短絡・過充電・過放電など12の安全保護機能を内蔵。
長時間の使用でも発熱しにくいため、大切なデバイスを守りながら充電ができますよ。
＞＞UGREENのセール対象商品はこちら
なお、上記の表示価格は2026年5月1日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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Source:AmazonスマイルSALE