2026年10月3日（土）、4日（日）にお台場a-nation特設会場（東京都江東区）にて、＜a-nation 2026＞が開催されることが決定した。

＜a-nation 2026＞は、2002年より日本国内唯一の全国サーキット型の野外フェスとしてスタートし、今回で22回目の開催となる。

これまでに延べ600万人以上を魅了してきた本イベントは今年、初の秋開催として、23年ぶりに東京・お台場へと会場を移し、ジャンルの垣根を越えたアーティストのラインナップはもちろん、屋外エリアでは＜a-nation＞ならではのフードやグッズなど、ライヴ以外にも楽しめる様々なコンテンツが用意されるとのこと。出演アーティストの発表およびチケット受付の詳細は、後日発表。