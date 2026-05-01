＜a-nation 2026＞、10月に開催。23年ぶりに東京・お台場にて
2026年10月3日（土）、4日（日）にお台場a-nation特設会場（東京都江東区）にて、＜a-nation 2026＞が開催されることが決定した。
＜a-nation 2026＞は、2002年より日本国内唯一の全国サーキット型の野外フェスとしてスタートし、今回で22回目の開催となる。
これまでに延べ600万人以上を魅了してきた本イベントは今年、初の秋開催として、23年ぶりに東京・お台場へと会場を移し、ジャンルの垣根を越えたアーティストのラインナップはもちろん、屋外エリアでは＜a-nation＞ならではのフードやグッズなど、ライヴ以外にも楽しめる様々なコンテンツが用意されるとのこと。出演アーティストの発表およびチケット受付の詳細は、後日発表。
【開催概要】
公演タイトル：a-nation 2026
開催日程：2026年10月3日（土）、4日（日）
会場：お台場a-nation特設会場（東京都江東区青海1-1）
公式サイト：https://a-nation.net/
公式SNS：
X（https://x.com/anation_navi/）
Facebook（https://www.facebook.com/anation.official/）
Instagram（https://www.instagram.com/anation.official/）
後援 ：エイベックス・グループ
企画・制作 ：エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ株式会社