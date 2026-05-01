矢作穂香、結婚を発表 ウェディングドレス姿を公開し「これからも日々を大切に穏やかに」 ドラマ『イタズラなKiss〜Love in TOKYO』など出演
俳優の矢作穂香（29）が1日、自身のインスタグラムを更新。結婚したことを発表した。
【写真】美背中あらわ！美しすぎるウェディングドレス姿を披露した矢作穂香
投稿で「私事ではございますがこの度結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と、指輪の絵文字を添えて報告。「これまで支えてくださった皆さまに 心より感謝申し上げます」とつづった。
続けて「これからも日々を大切に穏やかに過ごしていきたいと思っております」「今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。
矢作は、1997年3月7日生まれ、千葉県出身。2009年、ファッション誌『ラブベリー』（徳間書店）の専属モデルでデビュー。2010年3月、フジテレビ系ドラマ『夢の見つけ方教えたる2』で俳優デビュー。同年、映画『マリア様がみてる』で主演を務める。フジテレビ系ドラマ『イタズラなKiss』シリーズがアジア各国でヒットした。留学のため一時芸能界から離れていたが、2016年7月に本名の矢作穂香で活動再開を発表（旧芸名は未来穂香）。2017年6月、復帰後初のドラマ『貴族探偵』（フジテレビ系）に出演した。NHK Eテレ『ゴー！ゴー！キッチン戦隊クックルン』、TikTokドラマ『逃げるカノジョ』など出演。
【写真】美背中あらわ！美しすぎるウェディングドレス姿を披露した矢作穂香
投稿で「私事ではございますがこの度結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と、指輪の絵文字を添えて報告。「これまで支えてくださった皆さまに 心より感謝申し上げます」とつづった。
続けて「これからも日々を大切に穏やかに過ごしていきたいと思っております」「今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。