入場無料『日比谷音楽祭 2026』岡村靖幸、吉野北人＆中島颯太、 LDHダンスワークショップショー出演決定 第5弾アーティスト発表
音楽イベント『日比谷音楽祭 2026』の第5弾出演アーティストが発表された。音楽プロデューサー・亀田誠治が実行委員長を務める同イベントは、5月30日、31日の2日間にわたり、東京・日比谷公園およびその周辺施設で開催される無料の音楽イベント。2019年のスタート以来、誰もが生演奏を無料で楽しめる場として展開されてきた。
【写真】豪華！『日比谷音楽祭 2026』出演アーティスト
今年は“野音”が改修工事のため、東京国際フォーラム ホールAを新たな会場に加え、有楽町や丸の内エリアにも拡大し、新たなフェーズへと進む。
第5弾出演アーティストとして発表されたのは、ダンスミュージックを軸に独自のスタイルを確立し、唯一無二のライブパフォーマンスで熱狂的な支持を集める岡村靖幸。さらに、お馴染みの楽曲に合わせて体を動かす楽しさを伝えるダンスワークショッププログラムとして人気を博してきたEXILE TETSUYA率いるLDHダンスワークショップショーのほか、「ダンスと音楽で子どもたちの夢を応援する」をテーマに活動するEXILE B HAPPYより吉野北人（THE RAMPAGE）と中島颯太（FANTASTICS）の出演も決定した。出演は5月30日となる。
■5月30日（土）
＜FORUM座＞東京国際フォーラム ホール A
Hibiya Dream Session 1
開場 17：30／開演 18：30／終演 21：00予定
渡辺貞夫グループ 2026／The Music Park Orchestra with 岡村靖幸、小野リサ、スガ シカオ、玉井詩織（ももいろクローバーZ）、新妻聖子、ふみの、丸山隆平（SUPER EIGHT）、吉野北人・中島颯太（EXILE B HAPPY）
■5月30日（土）
＜ONIWA＞日比谷公園芝庭広場
LDHダンスワークショップショー
【写真】豪華！『日比谷音楽祭 2026』出演アーティスト
今年は“野音”が改修工事のため、東京国際フォーラム ホールAを新たな会場に加え、有楽町や丸の内エリアにも拡大し、新たなフェーズへと進む。
■5月30日（土）
＜FORUM座＞東京国際フォーラム ホール A
Hibiya Dream Session 1
開場 17：30／開演 18：30／終演 21：00予定
渡辺貞夫グループ 2026／The Music Park Orchestra with 岡村靖幸、小野リサ、スガ シカオ、玉井詩織（ももいろクローバーZ）、新妻聖子、ふみの、丸山隆平（SUPER EIGHT）、吉野北人・中島颯太（EXILE B HAPPY）
■5月30日（土）
＜ONIWA＞日比谷公園芝庭広場
LDHダンスワークショップショー