昨夜は一緒にご飯を食べたのに…翌朝、年商3億円・46歳社長が発見したテーブル上の「突然の離婚届」。銀行からの電話で「夫の隠し事」を察した元銀行員・妻の決断

多くの中小企業において、経営者の配偶者や親が「連帯保証人」として名を連ねることは、長らく当たり前の光景とされてきました。しかし、「家族を保証人に入れる」という行為の本当の恐ろしさを、真の意味で理解している経営者は多くありません。それは単なる書類上の手続きではなく、万が一の際に「家族の人生そのものを差し出す」という極めて重い契約だからです。安田社長（仮名／46歳）の事例から、家族の人生を担保にする経営の歪みについて解説します。※本記事で紹介する事例は、実際にあった出来事を基にしていますが、個別事案が特定されないようプライバシーに配慮し、登場人物や具体的な状況に一部変更を加えて再構成したものです。

新年度の朝、テーブルに置かれていた「離婚届」

新年度が始まる4月1日の朝、街にはどこか「スタート」を予感させる清々しい空気が漂っています。スーツ姿の新入社員や、真新しいランドセルを背負った子どもたち。駅前には少しの緊張と未来への期待を携えた面持ちの人が増える、そんな日のこと。

安田社長（仮名／46歳）も、本来はその空気のなかにいるはずでした。年商3億円、社員12人。大きな会社ではありませんが、ここ数年の売上は右肩上がりで、その日は新年度のキックオフミーティングを控えていました。全社員を前に、これからの戦略を語る予定だった彼は、ネクタイを締めながらリビングに入り、あるものに目を止めます。

テーブルには、1枚の紙だけが置かれていました。手に取った瞬間、それがなにかを理解しました。

離婚届でした。

付箋で短いメモが添えられています。「新年度だから、人生もやり直そうと思う」。

意味を理解するまでに、相応の時間を要しました。昨夜、特別な衝突があったわけではありません。いつもどおり食事をして、それぞれ風呂に入って、眠りについただけ。

しかし、家の中は静まり返り、妻も子どももいません。生活の気配は完全に消え去っていました。会社では新しい1年が始まるはずの朝、安田社長の人生は、本人の意思とは無関係に、別の方向へと舵を切られてしまったのです。

銀行からの1本の電話で、元銀行員の妻が察したこと

妻にとっては、なんら突然のことではありませんでした。夫が夜中に何度もスマホを確認するようになったことや、休日でも電話が鳴り止まないこと、食事中にふと黙り込む時間が増えたこと。表面的には「多忙な経営者」を装っていましたが、その忙しさの“質”が変わっていることを、妻は見逃していませんでした。

決定的となったのは、銀行からの一本の電話です。「ご主人の携帯に繋がらなかったのでご自宅にお電話させていただきました。会社の状況の件で、確認がありまして」。元銀行員で融資審査に携わっていた彼女にとって、「状況確認」という言葉が意味するのは、資金繰りの悪化にほかならないことを知っていました。夫は、資金繰りの悪化で気まずくて銀行からの連絡を避けていたのでしょう。

その夜、妻は夫に切り出しました。「会社、資金繰りは大丈夫なの？」。

「……順調だよ。売上も伸びているし」。それは嘘ではありませんでしたが、答えとしては不十分でした。

「銀行がわざわざ確認に来るときって、だいたい資金繰りに問題があるときだよ」さらに妻は核心に触れました。「借入、いくらあるの？ ……2億くらい？」

安田社長は「うるさいな、会社のことに口を出すなよ！」と声を荒らげましたが、否定はできませんでした。



売上は伸びていても、内側では借入が積み上がり、キャッシュが薄くなった分を次の融資で回している。彼女が銀行員時代に何度も見てきた、「崩れる一歩手前」の典型的な形でした。

自宅を担保に、妻を連帯保証人にしていた会社経営

妻の問い詰めは、最も触れられたくない部分へとおよびました。「自宅、担保に入れてるよね。私も連帯保証人のままよね」。

夫はなにもいわないので、妻はポツリといいました。「ずっと応援してたのに」。

事業拡大のために、会社単体の信用では借り入れが増やせず、妻が保証人になり、自宅を担保に入れることも、彼女は覚悟を持って受け入れてきました。しかし、リスクをともに負っている立場でありながら、肝心な窮状を隠されていたことに、耐え難いショックを受けたのです。安田社長は、多額の借入そのものではなく、「誠実さの欠如」によって妻の信頼を完全に失ってしまいました。

連帯保証人の重み…初めから無理があった保証構造

離婚成立から3週間後のことです。銀行からの電話は事務的でした。「奥様が保証人から外れる件ですが、保証構造の見直しが必要です」。

借入は約2億円。保証人は、本人・妻・父の3名でしたが、父は高齢で新たな保証能力は期待できません。銀行の要求は明確でした。「代わりの保証人を用意するか、担保を積み増すか」です。

安田社長は血縁、友人、経営者仲間、思いつく限りの人に声をかけましたが、返ってくるのは、すべて「無理だ」の返答。保証人とは、会社が崩れた瞬間に自分の人生を差し出す契約です。その本質を理解している人ほど、容易に引き受けることはありません。やがて銀行は次の選択肢として追加担保を提示してきましたが、差し出せる資産はすでに尽きていました。

ここで初めて、安田社長は理解します。問題は業績の良し悪しではなく、最初から資金調達の構造が破綻していたということを。

銀行に見捨てられる瞬間

数日後、銀行との面談が設定されました。場所も担当者も依然と同じでしたが、空気だけが明らかに変わっていました。これまでは「どう拡大していくか」という前向きな議論だったものが、「どう返済するのか」という確認へとシフトしていたのです。

銀行側の発言は丁寧ですが、内容は冷徹でした。既存借入の返済方法や追加資料の提出ばかりを求められました。そして最後に、こう告げられます。

「今後は、慎重に対応させていただきます」

この言葉の重みを、正確に理解している経営者は多くないでしょう。これは事実上の「これ以上は貸さない」という意思表示です。やがて短期融資の更新が渋られ、返済条件の見直しを求められるようになります。

銀行は極めて合理的です。信用や担保以上にリスクが高まったと判断すれば、回収できるうちに回収する。それだけなのです。多くの経営者はこの変化を「突然」と感じますが、実際には見捨てられたのではなく、最初から構造に欠陥があったに過ぎないのです。

「家族を連帯保証人に」が当たり前？構造上の歪み

家族や代表者自身を保証人にしなければ成り立たない資金調達は、日本では“当たり前”とされています。しかし、その構造は明らかに歪んでいます。

本来、借入は会社の信用で行うものです。事業の収益性や財務の健全性が評価され、資金が供給されるのが本来の姿です。

個人保証に依存しているということは、裏を返せば「会社単体では信用されていない」状態であり、それを家族の人生を担保にして補っているに過ぎません。日本の金融慣行上、完全に保証を外すのは容易ではないのも事実ですが、だからといって構造の改善を放置していい理由にはなりません。

会社の信用力を高め、保証人に依存しない状態へ近づけていく戦略こそが、経営者の仕事です。それを怠り、家族の人生を担保にし続けるのであれば、それは経営ではなく、「責任の先送り」といわざるを得ません。

構造が間違っていれば、どれだけ順調に見えてもある日突然、すべてが反転します。最後に、一つだけ問いを置きます。

あなたはいま、誰の人生を担保にして経営をしているでしょうか？

萩原 峻大

東京財託グループ 代表