山形地方気象台発表

【画像】GWの山形・全国の天気

庄内の海上では、発達する低気圧の影響により、２日未明から明け方にかけて西よりの暴風に警戒してください。

［気象概況］

前線を伴った低気圧が四国付近にあって、北東へ進んでいます。この低気圧は、発達しながら日本海を北東へ進み、２日朝にかけて東北地方を通過する見込みです。その後、低気圧は２日夜には千島近海に達するでしょう。

このため、庄内の海上を中心に、西よりの非常に強い風が吹く見込みです。低気圧が予想よりも発達した場合は、庄内の陸上でも警報級の西よりの風となる可能性があります。





［風の予想］２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）庄内 海上 ２０メートル （３０メートル）庄内 陸上 １５メートル （３０メートル）［防災事項］庄内の海上では、２日未明から明け方にかけて、西よりの暴風による交通障害に警戒し、庄内の陸上では、２日未明から昼前にかけて、強風に注意・警戒してください。

■ゴールデンウィークの山形の天気

■ゴールデンウィークの全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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